Insisteix que l'amnistia, per si sola, no resol el conflicte polític. EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest diumenge unitat a l'independentisme per fer realitat un nou referèndum el resultat del qual sigui "respectat i implementat".

Ho ha dit en una declaració institucional amb motiu del sisè aniversari de l'1-O des de Fonollosa (Barcelona), municipi on la Guàrdia Civil va actuar per evitar la votació.

"Ho farem amb tota la convicció, cercant el punt de trobada que hem de ser capaços de construir", ha afirmat.

Ha assenyalat que l'amnistia és necessària per "culminar la fi de la repressió i per posar fi a la persecució de l'independentisme", però ha assegurat que, per si sola, no resol el conflicte polític.

"Si el Govern vol resoldre realment el conflicte de sobirania amb Catalunya, ha d'escoltar i atendre la demanda àmplia, transversal i majoritària a Catalunya" per a un referèndum, ha assenyalat.

NEGOCIACIÓ PER A UNA INVESTIDURA



Ha celebrat que l'autodeterminació i l'amnistia siguin un "punt de coincidència" entre els independentistes i que els diputats obtinguts per Junts i ERC a les eleccions generals puguin ser clau en la negociació d'una possible investidura del president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

Tot i això, ha augurat unes negociacions complexes i que hi haurà veus "des de la caverna que s'oposaran, amenaçaran i intentaran" fer-los callar per oposar-se a les demandes dels independentistes.

"Saber sumar, parlar, escoltar i adonar-nos que no estem tan lluny els uns dels altres. Partir de la voluntat d'entendre i arribar a acords i sempre mirar endavant", ha insistit.

DES DE FONOLLOSA



Per Aragonès, "Fonollosa és un exemple de coratge, valentia i resistència de l'1-O", i ha assegurat que tots els catalans recorden on eren fa sis anys i com van protegir les urnes, segons ell.

Ha subratllat que l'1-O ha estat "un èxit sense precedents", i ha fet una crida a seguir reivindicant-lo com un acte de defensa de la democràcia.