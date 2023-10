El partit liderat per Núñez Feijóo també advoca per la recuperació del delicte de sedició al Codi Penal i la millora de la seva tipificació. EP

El Grup Parlamentari Popular al Senat ha presentat a la Cambra Alta una moció que té com a objectiu obligar les diferents formacions polítiques a posicionar-se sobre la inclusió de l'amnistia en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, segons han indicat els populars en un comunicat.

La moció, que s'haurà de debatre al ple del Senat dimarts que ve, 3 d'octubre, reflecteix també l'"absoluta reprovació" per part del PP a "tota negociació política que inclogui l'amnistia, expressa o vetllada", com a contrapartida per aconseguir els suports parlamentaris a la investidura.

El PP també ha insistit en la seva opinió que rebutja "qualsevol forma d'indult o benefici judicial que, d'una manera o altra, busqui afavorir les persones encausades pel procés il·legal de sedició perpetrat a Catalunya", en referència al referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017, del qual avui fa sis anys.

La formació liderada per Núñez Feijóo ha recalcat que també s'oposa a les, segons la seva opinió, "modificacions legislatives dutes a terme per Pedro Sánchez per beneficiar els responsables del 'procés', com l'eliminació del delicte de sedició i la reducció de les penes per malversació".

En aquesta línia, el PP ha recordat la seva exigència que es recuperi el delicte de sedició al Codi Penal i que se'n millori i actualitzi la tipificació per "castigar els casos més greus de deslleialtat constitucional", entre altres qüestions.

Al document remès a la Cambra Alta el PP també advoca per recuperar la "política d'acords" d'Estat entre les principals forces polítiques per fer front a la, des del seu punt de vista, "política xantatgista dels partits independentistes" i impedir així que "Espanya es vegi abocada a la disjuntiva entre un Govern feble i sotmès a l'independentisme o a la repetició de les eleccions generals".