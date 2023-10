Nega que l'ordre la donés Cospedal: "No tenia capacitat, ni tan sols, per manejar el CNI". EP

L'excomissari José Manuel Villarejo ha afirmat "sens dubte" que va ser l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido qui va ordenar les càrregues policials de l'1-O del 2017 i creu que ho va fer després de consultar-ho al president del Govern, Mariano Rajoy.

En un avenç d'una entrevista que s'emetrà dilluns a Rac1 aquest diumenge, ha afegit: “Imagino que el consultaria el president. Però bé, el president és una persona, amb la poca experiència que he tingut amb ell, que sempre utilitza el galleguisme i quan et dóna una ordre et diu això de 'sembla que plourà' i tal. Llavors tu has d'interpretar el que t'està dient perquè després mai ho negui”.

Ha negat que les ordres de les càrregues les donés la llavors ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, perquè "no tenia capacitat, ni tan sols, per manejar el CNI, com ara si ho fa la senyora Margarita Robles".

"En aquella època, Soraya (Sáenz de Santamaría) havia aconseguit convèncer el president Rajoy que el control del CNI el portés ella, i per tant, Cospedal, ni tan sols com a ministra de Defensa, que hauria d'haver tingut el control CNI, no en tenia. Ella no tenia cap capacitat: si la tenia Zoido, és clar”.

ASSEGURA QUE EL CNI SABIA ON ESTAVEN LES URNES



Ha assegurat que al CNI sabien on eren les urnes per a l'1-O, i que no van actuar perquè "volien una petita explosió controlada per després justificar alguna maniobra per demostrar que havia estat una pantomima, un somieig, com va arribar a dir després el Tribunal Suprem".

Ha explicat que ell va aconsellar posar presència policial a tots els col·legis dos o tres dies abans per evitar la votació i que no li van fer cas i, preguntat per si ell va ser el cervell de la coneguda com a 'Operació Catalunya', ha respost: "A absolut. Jo vaig ser un element més".