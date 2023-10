Al mateix esdeveniment, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va exigir al Govern que convoqui eleccions en cas que el Congrés aprovi una llei d'amnistia, si no s'atreveix a fer la independència. EP

Els activistes que han intervingut a l'acte de l'ANC d'aquest diumenge per commemorar el sisè aniversari de l'1-O han llençat a un contenidor cremat retrats en blanc i negre del Rei Felip VI, del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, del expresident del Govern Mariano Rajoy i del magistrat Manuel Marchena.

A l'acte, celebrat a la plaça Urquinaona de Barcelona, hi han intervingut la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, i els activistes Nacho Pallàs, Júlia Balas i Marcel Vivet.

DOLORS FELIU

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha exigit aquest diumenge al Govern que convoqui eleccions "si no gosa fer" la independència en cas que el Congrés aprovi una llei d'amnistia.

"Si el Govern i aquest Parlament, del 52% de vots independentistes, no s'atreveixen a fer-ho o no volen, que convoquin eleccions i donin veu a un Parlament lliure, escollit per un poble assedegat de llibertat. Que convoquin eleccions si no volen fer la independència", ha exigit a l'acte que l'entitat independentista ha convocat a la plaça Urquinaona de Barcelona en el sisè aniversari de l'1-O.

Per Feliu, la independència s'ha de fer des de Catalunya, i per això "si al Congrés hi ha una llei d'amnistia, el mateix dia que s'aprovi, al Parlament ha de ressonar la independència".

A parer seu, qualsevol pacte o amnistia ha d'anar acompanyada al Parlament de la independència de Catalunya perquè, en cas contrari, serà "una amnistia trampa que només servirà per blanquejar" l'Estat.

I és que, segons Feliu, una suposada amnistia permetrà a l'Estat i al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, fer una “jugada perfecta, ja que podran governar i s'estalviaran una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans”.

Després de defensar que la independència no arribarà des del Congrés, ha advertit que una amnistia visibilitzarà "un poble vençut i perdonat", cosa que Feliu ha negat que siguin amb vehemència.

NO MÉS "PACTES HISTÒRICS"



"No volem més suposats moments històrics ni pactes històrics. Tenim el calendari ple de dates històriques. L'única data que volem històrica és la independència. No volem més pactes històrics ni mandangues històriques".

Després de recordar l'1-O i els aldarulls de tardor del 2019 a la plaça Urquinaona, s'ha mostrat crítica amb l'actuació dels partits independentistes, sense citar-los, i ha lamentat que en la resolució aprovada aquesta setmana al Parlament sobre l'amnistia i el referèndum no sortís la paraula independència.

Feliu ha acabat la seva intervenció tirant al contenidor la fotografia de Felip VI: "Catalunya no té rei. El símbol de la unitat d'Espanya, on va? ¡A la paperera!", ha dit.

PAPERETES I URNES

A més, alguns manifestants han dipositat aquest diumenge al matí petites urnes amb paperetes de l'1-O que simulen les utilitzades al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 davant la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, a la Via Laietana de Barcelona.

Ho han fet en el marc de la manifestació organitzada per l'ANC pel sisè aniversari de l'1-O, que ha sortit de la plaça Urquinaona cap a les 11.45 hores i té previst acabar a la plaça Sant Jaume.

Al seu pas per la Prefectura, els manifestants han cantat l'himne dels Segadors i han cridat lemes com 'Fora les forces d'ocupació'.