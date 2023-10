També es va plantejar la idea de crear un òrgan de filtre per a decisions que afectin totes les autonomies abans de la seva adopció pel Congrés o el Govern. EP

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, planteja els seus dubtes i preocupacions al voltant de la proposta d'"autoamnistia" presentada pels independentistes catalans, instant el Tribunal Constitucional a intervenir en cas que el Congrés la ratifiqui. Durant la seva intervenció al Fòrum La Toja-Vínculo Atlántico, García-Page va qüestionar l'ètica de permetre que els mateixos independentistes votin la seva amnistia i va alertar sobre les possibles implicacions de permetre que Carles Puigdemont torni i es postuli en eleccions abans que el Tribunal Constitucional pugui examinar la situació. A més, va destacar la importància de salvaguardar la Constitució i la unitat d?Espanya.

L'esdeveniment va comptar amb la presència d'altres líders autonòmics, com ara el president de Galícia, Alfonso Rueda (PP), i el president de les Canàries, Fernando Clavijo (Coalició Canària). Durant les discussions, es va ressaltar l'èxit de l'Estat de les Autonomies i es va emfatitzar la necessitat de fomentar la igualtat entre totes les comunitats autònomes per garantir un desenvolupament harmoniós a tot el país. Així mateix, es va plantejar la idea d'establir un òrgan de filtre per a les decisions que afectin totes les autonomies abans de ser aprovades per part del Congrés o el Govern.