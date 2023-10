Destacades figures independentistes, com Carles Puigdemont, van abordar la importància de l'1-O a l'acció política cap a la independència de Catalunya. EP

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 4.500 persones els assistents a l'acte unitari que commemora el sisè aniversari de l'1-O convocat per CdRep, ANC, Òmnium, AMI i La Intersindical.

L'acte s'ha celebrat a la plaça Catalunya de la capital catalana i ha comptat amb les intervencions de l'expresident de la Generalitat i president de CdRep, Carles Puigdemont; la líder de l'ANC, Dolors Feliu, i el president d'Òmnium, Xavier Antich.

PUIGDEMONT

L'expresident de la Generalitat i president del Consell de la República (CdRep), Carles Puigdemont, ha erigit aquest diumenge l'1-O com el "nervi" que ha de determinar l'acció política per aconseguir la independència.

"La fórmula existeix, i només ens hem de decidir a aplicar-la. Ho tenim a les nostres mans, però depèn de la nostra voluntat perquè la capacitat l'hem i l'heu demostrat. Hem de fer el possible no per a una dispersió, sinó per a una confluència de voluntats per la independència perquè l'1-O sigui el nervi que determini l'acció política", ha apuntat a l'acte convocat pel CdRep, ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i la Intersindical al sisè aniversari de l'1-O.

Segons Puigdemont, la independència es culminarà també "amb més autoestima, cosa que no significa absència d'autocrítica, amb més empatia, cosa que no significa comprensió absoluta, i amb més convenciment" del que el poble català és capaç de fer, allò que no ha de portar a ignorar mancances i límits.

També n'han parlat el president de l'AMI, Jordi Gaseni, i el secretari general de La Intersindical, Sergi Perelló.