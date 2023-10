Felip VI saluda Pedro Sánchez. Foto: Europa Press

El Rei Felip VI inicia, aquest dilluns 2 d'octubre al Palau de la Zarzuela, la segona ronda de consultes per designar candidat a la investidura, després que la seva anterior aposta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no aconseguís els vots suficients per ser elegit . Si no n'hi ha, el favorit és el socialista Pedro Sánchez, encara que el cap de l'Estat no podrà sondejar diversos dels seus aliats parlamentaris perquè es neguen a acudir a aquestes reunions.

Després del resultat de la segona votació d'investidura de Feijóo, en què el líder del PP va tornar a ser derrotat, la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, va anar divendres a Zarzuela per informar el cap de l'Estat dels fets. I la Casa del Rei va confirmar de seguida que no dilataria els terminis i que aquest mateix dilluns començaria la segona ronda de consultes.

Com és habitual, la llista de partits s'ha ordenat de menor a major suport obtingut a les eleccions generals. Així, la ronda s'obrirà a les 11 del matí amb el president d'Unió del Poble Navarro (UPN), Javier Esparza, la formació foral que va aconseguir un escó el 23 de juliol i que ja va donar suport a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.

Una hora després està citada la diputada de Coalició Canària, (CC), Cristina Valido, que va signar un acord per recolzar la investidura de Feijóo encara que no es tanca a negociar també amb el PSOE, si primer compleix transferències que considera incomplertes i si després els socialistes assumeixen l'anomenada 'agenda canària'.

A les 13 hores serà el torn del portaveu del PNB, Aitor Esteban, que representa cinc diputats. Els nacionalistes bascos van rebutjar la investidura de Feijóo i només contemplen parlar amb el PSOE, encara que fins ara no han començat les negociacions i creuen que primer els socialistes haurien d'atreure Junts.