Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirà aquest diumenge 8 d'octubre a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) contra l'amnistia i el referèndum a Barcelona , segons ha avançat el coordinador general del partit, Elías Bendodo.

"Creiem que és el moment de defensar amb totes les nostres forces la igualtat, la Constitució i el respecte a l'actual marc de convivència", ha declarat Bendodo en una roda de premsa a la seu nacional del PP, després de la reunió del comitè de direcció que ha presidit Feijóo.

Bendodo ha subratllat que el líder del seu partit acudirà però deixarà el protagonisme als convocants, que són la “societat civil”. "Assistirà com un ciutadà més i un espanyol més preocupat pels esdeveniments que s'estan vivint", ha emfatitzat.

El 12 de setembre passat, Societat Civil Catalana (SCC) va convocar aquesta protesta sota el lema No en nom meu. Ni amnistia ni autodeterminació per "donar veu als ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats que siguin objecte de negociació qüestions que minarian" el sistema democràtic de la Constitució.

D'aquesta manera, el líder del PP se suma al nom d'Isabel Díaz Ayuso, que fa uns dies va confirmar que també estaria a la capital de Catalunya el 8 d'octubre.