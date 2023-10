El concurs d'oposició extraordinari de la Conselleria d'Educació de la Generalitat ha aconseguit 17.588 persones aprovades i 13.459 que finalment s'han estabilitzat segons l'especialitat, per la qual cosa 4.129 aspirants aprovats s'han quedat sense plaça.

La secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, en declaracions als periodistes aquest dilluns a la Conselleria d'Educació - EUROPA PRESS

En declaracions als periodistes aquest dilluns, la secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà , ha afirmat que un cop finalitzi aquest procés a 31 de desembre de 2024 es donarà "estabilitat i millora al sistema" educatiu, amb plantilles més estables, i que l?objectiu és arribar al 8% d?interinitat.

Segons dades aportades pel departament, un total de 27.338 persones s'han presentat al procés d'oposició extraordinari d'Educació, 17.588 de les quals han aprovat (el 66,26%) i 9.750 han suspès.

Les fonts de la Conselleria han recordat que el resultat de la fase d'oposició compta un 60% de la nota i que el 40% restant és de mèrits –7 punts d'antiguitat, 2 de formació acadèmica i un per altres mèrits–.

D'altra banda, han afegit que 1.034 persones que havien suspès han aprovat després de presentar reclamació, fet que significa que més d'un 15% de les 8.447 reclamacions que s'han produït han acabat en aprovat.

CONCURS DE MÈRITS



Sobre el concurs de mèrits, que forma part del procés d'estabilització i que es va fer prèviament a l'oposició, Educació ha informat que de les 12.859 places convocades se n'han adjudicat 12.858 i que ha quedat deserta una plaça de japonès.

També ha apuntat que hi ha hagut 1.415 renúncies, sobretot daspirants de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears, i que a mitjans doctubre es publicarà la nova llista daspirants proposats.

CONCURS D'OPOSICIÓ ORDINARI DE 2024



De les 14.238 places convocades per al concurs extraordinari d'oposició han quedat 779 places sense cobrir, després d'estabilitzar 13.459 persones, per això aquestes vacants passaran al concurs d'oposició ordinari que es farà l'estiu del 2024.

Les fonts d'Educació han destacat que aquesta convocatòria tindrà una oferta inicial més gran, amb una previsió de 2.174 places inicials, i que els interessats s'hauran d'apuntar abans del 31 de desembre d'aquest any.

ESTABILITZACIÓ



Gomà ha volgut enviar un missatge de "molta tranquil·litat" als aspirants que finalment no han obtingut una vacant, ja que assegura que el sistema educatiu català necessita tots aquests professionals.

"Necessitem aquests docents; els demanem que estiguin tranquils, que encara no ha acabat el procés" , i ha recordat que ara començarà a negociar-se amb els sindicats educatius per veure si es poden incorporar altres vacants per admetre més persones.

Preguntada per les queixes d'alguns docents que apuntaven a la disparitat de puntuació entre els diferents tribunals, Gomà ha defensat que "en tots els processos selectius hi ha tribunals amb disparitat", i que seran les comissions d'aquests tribunals les que revisaran els criteris generals avaluar.