El portaveu dels comuns, Joan Mena, en una roda de premsa aquest dilluns.

El portaveu dels comuns, Joan Mena , ha demanat a ERC i Junts "no convertir en un casino" les negociacions per investir el secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez .

"Així que ens estem jugant, no podem convertir aquestes negociacions en un casino on anar duplicant l'aposta per veure quin partit perd una mica més per arribar a aquest acord", ha subratllat Mena en roda de premsa aquest dilluns.

El portaveu dels comuns ha insistit que no cal "donar les coses per fet", en al·lusió a una possible llei d'amnistia, sinó treballar perquè siguin una realitat tangible.

"Ara és el moment de centrar-se en la culminació de la desjudicialització, sense construir la casa per la teulada", ha reclamat Mena, que ha instat tots els partits a ser responsables per no decebre els catalans que, segons ell, van votar el 23J contra un Govern de PP i Vox.

Ha apostat per "construir escenaris de negociació allunyats del soroll i fugint de la competició partidista", en al·lusió a ERC i Junts, i ha descartat donar detalls sobre els documents que s'estan intercanviant en el marc de les negociacions i entre els que s'estan intercanviant papers, en ser preguntat per aquest tema.

"No diré què s'està negociant perquè volem que tiri endavant. Primer cal negociar. Estem negociant perquè l'amnistia pugui ser una realitat com més aviat millor", ha subratllat el portaveu.

"ACORD VOTAT"

Sobre la voluntat dels independentistes que s'abordi un referèndum a les negociacions, el portaveu ha respost que "no és bona notícia que ningú posi línies vermelles sobre la investidura d'un Govern progressista", i ha avisat que suposaria una segona oportunitat per a el PP i Vox si es repeteixen les eleccions.

Ha reiterat que l'horitzó dels comuns és que hi pugui haver un "acord votat per Catalunya" , però ha assegurat que ara és el moment de treballar per aconseguir una investidura i després es podrà parlar de moltes altres coses, ha dit textualment.

Mena ha sostingut que aquesta setmana serà important per al futur Govern, i ha apostat per enviar un missatge de tranquil·litat als catalans: "Un nou Govern de coalició és més a prop que la setmana passada. El fracàs de Feijóo aplana el camí d'una nova oportunitat", ha dit sobre el fracàs del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la seva investidura la setmana passada.

MINISTERIS

El portaveu dels comuns ha descartat concretar si ja estan parlant de ministeris i de qui els podrien ocupar, en preguntar-li per la possibilitat que l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, pugui ser ministra, i ha defensat que “toca primer tenir un "acord" d'investidura, després parlar sobre el programa amb el PSOE i finalment parlar dels ministeris.

"No toca parlar de noms perquè encara no hem aconseguit un acord per a la investidura. Un cop ho haguem acordat, caldrà tancar un acord programàtic i després en ministeris i ministres", ha destacat.

VILLAREJO I ROVIRA

Preguntat sobre les paraules de l'excomissari José Manuel Villarejo que ha dit que els responsables del CNI eren partidaris de posicionar carros de combat a llocs estratègics de Catalunya, Mena ha respost que "ara toca, i és feina d'aquest Govern progressista i de coalició, fer tots els passos per desjudicialitzar tot el que va judicialitzar el PP de la mà de personatges com el senyor Villarejo".

Mena també ha replicat a les crítiques de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha criticat el paper de l'exdiputat Jaume Asens en les negociacions d'investidura: "Discrep de Rovira. Més feina de la que està fent Asens, poques persones caldrà que ho estiguin fent”.