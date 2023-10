Aitor Esteban / @EP

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban , ha traslladat aquest dilluns al cap de l'Estat que en aquest moment no està en condicions de recolzar una eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, la mateixa posició que ha expressat públicament en les últimes setmanes.

Esteban ha acudit al Palau de la Zarzuela per participar a la ronda de consultes oberta per Felip VI després del fracàs la setmana passada de la candidatura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va rebre l'encàrrec d'intentar ser investit el mes d'agost passat però no ha aconseguit la confiança de la Cambra.

En la trobada amb el Rei, que s'ha prolongat durant 40 minuts segons ha detallat el PNB, el seu portaveu parlamentari ha informat Felip VI que ara com ara no pot avançar el suport a una eventual investidura de Sánchez.

La setmana passada des del PNB van reconèixer que ja havien mantingut contactes amb representants del PSOE, però que encara no havien arrencat cap negociació. El mateix Esteban va declarar que, al seu parer, els socialistes han de tancar primer un acord amb Junts.

PRIMER HAURIA D'ATREURE A JUNTS

"N'hi ha un que fins ara no ha entrat en això, que porta anys de confrontació, amb alguns dels seus membres empresonats i ferides sense ressaltar -ha afegit, en referència al partit de Carles Puigdemont--. Aquesta és la negociació més difícil, i caldrà aclarir-se”.

Junts és una de les quatre forces polítiques que, com a la primera, han tornat a declinar participar en aquesta segona ronda de consultes del Rei. Com en ocasions anteriors tampoc desfilaran per Zarzuela ERC, Bildu ni el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) tots suports potencials per a Sánchez.

Quan s'aclareixin les intencions de Junts, segons Esteban, serà el moment dels altres partits i del PNB, que, va subratllar, ja es "coneix" el PSOE. En aquest context, va indicar que ja aniran avançant i veient si hi ha terreny per a l'acord.

En qualsevol cas, des del seu punt de vista, "tot encara està molt obert" i per això no descarta "en absolut" la repetició d'eleccions, ja sigui perquè Moncloa fa el seu propi "càlcul demoscòpic" o perquè algun dels socis que negocien no arribi a un acord amb el PSOE.