La secretària d'habitatge de Podem i dirigent del partit, Alejandra Jacinto, ha anunciat que deixa els càrrecs en la formació morada i la política institucional, per tornar d'aquesta manera a la seva activitat professional com a advocada a favor del dret a l'habitatge.

Alejandra Jacinto @ep

També expressa que Podem emprendrà en els propers temps una "renovació organitzativa i programàtica", que aprecia "oportuna i necessària". I "més enllà de les lògiques i necessàries discrepàncies que han d'existir a tota organització", entén que Podem i la seva militància "continuen sent un dels ingredients imprescindibles perquè sigui possible l'avenç democràtic a Espanya".

D'altra banda, desgrana que les "dinàmiques internes dels partits i coalicions són necessàries" per al seu funcionament democràtic, en al·lusió a Podem i Sumar, però "no han d'ofegar el debat propositiu ni desplaçar el paper que juga la societat civil com a garantia i motor en una democràcia avançada que ha de ser construïda entre totes, cada dia, des de molts llocs”.

"Sempre he cregut que la confluència, la diversitat i la cooperació al servei dels objectius comuns de canvi social marquen el camí per a les autèntiques revolucions", ha desgranat en un comunicat en què explica que ha comunicat la seva decisió a la líder del partit , Ione Belarra, de cessar en les "responsabilitats orgàniques que mantenia" a Podem, agraint-li la seva confiança.

Jacinto va ser fitxada per l'exlíder del partit Pablo Iglesias per a la candidatura d'Unidas Podemos que va encapçalar a Madrid davant l'avançament electoral del 2021, i va aconseguir ser diputada autonòmica.

Després va liderar la llista de Podem, IU i Alianza Verde en els comicis del 28M en aquesta regió, encara que va quedar fora de l'Assemblea madrilenya en no obtenir el 5% de vots necessari per entrar al parlament autonòmic. A més, va exercir de coportaveu estatal de la formació encara que després del revés electoral va deixar de comparèixer al partit.

Jacinto també es va incorporar a l'equip de campanya de Sumar com a portaveu d'habitatge durant la campanya electoral de Sumar per als comicis del 23J i va ser a la llista de la coalició per la circumscripció de Madrid encara que en un lloc endarrerit (el número 15).

QUEDAR FORA DE L'ASSEMBLEA DE MADRID VA SER UN "DUR COP"

En el seu escrit, Jacinto reconeix que no haver aconseguit representació a Madrid per a Unidas Podemos a les eleccions autonòmiques va ser un "dur cop" per a l'esquerra transformadora.

També disserta que la situació política actual “conté elements de gran complexitat i equilibris difícils entre les diverses identitats que participen de la vocació de canvi social”.

"Això representa una enorme oportunitat d'avenç per a la transformació profunda que necessita el nostre país en àmbits com l'efectivitat dels drets socials, el feminisme, la lluita davant de la crisi climàtica, la realitat plurinacional de l'estat i la millora democràtica. M'atreviria a dir que l'èxit col·lectiu dependrà en gran mesura que primin les millors tendències de cooperació entre els diversos actors. És per aquesta cooperació per la qual sempre he apostat en la meva trajectòria” aprofundeix Jacinto.

La ja exdirigent de Podem apunta que durant la seva etapa a la política institucional ha après que "la ciutadania no pot romandre aliena a les institucions que governen, ni tampoc les institucions poden viure al marge de la ciutadania que dóna sentit al seu mandat".

Jacinto, a qui diverses fonts del partit veien allunyada des de fa temps de la cúpula del partit, exposa que el seu periple polític ha estat guiat pel "compromís amb la decència i l'honestedat", i amb aquest afany va dedicar els seus esforços a la campanya autonòmica a Madrid per intentar revertir la política "regressiva" del PP.

"Intentem col·locar els fonaments per a un projecte de confluència política i social prometedor. No ho aconseguim per molt poc", emfatitza per demanar disculpes als més de 160.000 votants que van recolzar la seva candidatura el 28M.