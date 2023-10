El Rei Felip VI ha iniciat la ronda de contactes per designar Pedro Sánchez com a candidat a la presidència del Govern després de la investidura fallida del popular Alberto Núñez Feijóo. De moment, els principals socis del PSOE han expressat al Rei que estan lluny d'assolir un acord que mantingui Sánchez a la Moncloa, per la qual cosa la seva designació com a candidat podria perillar si Felip VI entengués que, davant de la falta de suports, la investidura no és viable.

El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez @ep

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha assegurat aquest dilluns al Rei que el seu partit encara està "molt lluny" d'assolir un acord amb el PSOE per conformar un nou Govern de coalició.

Yolanda Díaz ha traslladat a Felip VI que la voluntat de Sumar és conformar un Govern de coalició "progressista" presidit per Pedro Sánchez , i hi treballen des de principis d'agost per intentar consensuar un acord programàtic, però ha volgut deixar clar en diverses ocasions que, mes i mig després, l'acord entre els dos partits el Govern està “molt lluny”.

Amb tot, ha garantit que treballarà amb tota la "discreció, responsabilitat, altura de mires i molt de diàleg" perquè aquest acord tiri endavant. "Treballarem per complir amb el mandat ciutadà però avui no hi ha acord. Estem lluny del Govern progressista", ha reiterat.

D'aquesta manera, ha assenyalat alguns dels seus requisits per a l'acord com la reducció de la jornada laboral, una nova llei de cures, impulsar un nou sistema d'acomiadament basat en un model restauratiu, una reforma fiscal progressiva que acabi amb la desigualtat tributària pimes i grans empreses, una llei per reduir temps d'espera a la sanitat i un nou sistema de finançament autonòmic, que no és "metapolítica" sinó consisteix a millorar els serveis públics.

"No ens conformem amb el que hem fet aquests quatre anys. Necessitem avançar en drets", ha apuntat Díaz per emfatitzar que ja van deixar clar en campanya que Sumar aspirava a continuar avenços mentre el PSOE s'enfocava a "consolidar" el camí del Govern a l'anterior legislatura.

En el mateix sentit s'ha pronunciat Aitor Esteban del PNB, que ha traslladat aquest dilluns al cap de l'Estat que en aquest moment no està en condicions de donar suport a una eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, la mateixa posició que ha expressat públicament en les darreres setmanes.

En la trobada amb el Rei, que s'ha prolongat durant 40 minuts segons ha detallat el PNB, el seu portaveu parlamentari ha informat Felip VI que ara com ara no pot avançar el suport a una eventual investidura de Sánchez.

La setmana passada des del PNB van reconèixer que ja havien mantingut contactes amb representants del PSOE, però que encara no havien arrencat cap negociació. El mateix Esteban va declarar que, al seu parer, els socialistes han de tancar primer un acord amb Junts.

Les negatives del PNB i Yolanda Díaz s'uneixen al silenci de Junts, ERC, Bildu i BNG, que han decidit donar plançó al rei i, per tant, no han expressat la seva opinió sobre la investidura de Sánchez. En aquest sentit, a orelles del Rei, que és qui ha de designar el candidat a la investidura, Pedro Sánchez no compta amb cap suport parlamentari, cosa que podria complicar la seva designació com a candidat.