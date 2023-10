La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero , ha negat que hi hagi un referèndum d'autodeterminació a Catalunya fruit de les negociacions amb els partits independentistes per investir el president en funcions del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. "No és aquest el camí", ha dit en una entrevista concedida a TV3.

Romero ha assegurat que els socialistes no creuen que aquest sigui el camí que s'ha de repetir a Catalunya perquè n'han obert un altre "que està donant els seus fruits".

"Crec que tots hauríem d'haver après les lliçons d'ara fa sis anys, i per tant espero que a les negociacions tots siguem prou intel·ligents i posem el sentit comú que mereixen tots els catalans", ha afegit.

"EXPLORAR" LES VIES



A més, Romero ha dit que no es pot donar per feta l'amnistia però que si aquest dimarts Sánchez rep la confiança del Rei Felip VI per ser investit, començaran les negociacions i "s'hauran d'explorar totes aquestes vies".

Ha defensat que a les eleccions generals 1,2 milions de catalans van votar el partit socialista, i ha assenyalat que és una xifra que farien "ben tenir en compte".

"No m'imagino Yolanda Díaz no donant suport a Pedro Sánchez", ha apuntat Romero respecte a les declaracions que aquest dilluns ha fet la vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, en què afirmava estar "molt lluny" de assolir un acord amb el PSOE per a un Govern de coalició.

UN GOVERN "DESORIENTAT"



Segons Romero, el Debat de Política General d'aquesta setmana al Parlament ha constatat que Catalunya té "un Govern de la Generalitat desorientat, que és incapaç de buscar acords per impulsar les seves polítiques", i els ha retret textualment que només hagin aprovat el 33 % de les vostres propostes.

La portaveu ha dit que dilluns que ve demanaran explicacions sobre l'execució dels Pressupostos del 2023 a la segona reunió de la Comissió de seguiment dels mateixos, i ha apuntat que el Govern "només ha executat l'11% de les mesures pactades" amb el PSC.

I ha criticat que ERC votés en contra del Hard Rock al Debat de Política General, "quan té un acord amb de pressupostos amb el PSC que l'han de tirar endavant".