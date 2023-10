@EP

El vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC), Àlex Ramos, ha donat detalls sobre la manifestació que tindrà lloc el proper 8 d'octubre a Barcelona amb el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”.

La manifestació tindrà lloc a partir de les 12.00 hores del migdia de diumenge que ve i arrencarà des de la cantonada entre Passeig de Gràcia i Provença, davant de la Pedrera, i finalitzarà a la Plaça Catalunya, segons ha confirmat l'entitat a CatalunyaPress.



Ramos ha concretat que hi haurà "un primer bloc reservat a membres d'entitats que estan treballant per la llibertat i els drets dels ciutadans", i que en acabar la protesta hi haurà un escenari on parlaran ell, Elda Mata i també la jurista Teresa Freixes i l'exalcalde de La Corunya Francisco Vázquez.

Mata ha sostingut que han convocat aquesta mobilització per expressar la seva preocupació per "les contínues cessions al nacionalisme excloent ", i ha avisat que una amnistia als líders del procés independentista seria l'avantsala a un procés d'autodeterminació, segons ella.

Preguntats per si els preocupa que aquesta manifestació sigui capitalitzada per la dreta i per l'absència de representants socialistes, Ramos ha respost que SCC és una entitat transversal i vindrà molta gent a títol individual, d'ideologia que se situa més cap a l'esquerra.

Mata ha sostingut que no veu similitud amb la manifestació contra l'amnistia que va convocar fa unes setmanes el PP a Madrid: “Nosaltres no som un partit polític, som una associació civil. No hi ha cap analogia entre una i altra, no hi té res a veure amb nosaltres".

ABSÈNCIA DE LOGOS A LA MANIFESTACIÓ

Ramos ha assegurat que han demanat als representants dels partits polítics que assisteixin a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona contra l'amnistia que no portin "logos" ni ensenyes de les seves formacions, ja que es tracta d'una mobilització civil.

"Agraïm la presència de líders polítics en qualitat de ciutadans i que hagin comprès que els logos i les ensenyes dels partits estan de més", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts, juntament amb la presidenta de SCC, Elda Mata.

El vicepresident ha explicat que li consta que assistiran "ciutadans de tot l'espectre polític", després que aquest dilluns el PP confirmés que hi assistirà el líder, Alberto Núñez Feijóo, i que també haurien confirmat la seva assistència la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder de Vox, Santiago Abascal.

Ramos ha assegurat que aquesta manifestació "no va de sigles, sinó d'igualtat, de dignitat i respecte a l'Estat de Dret", i ha explicat que els representants polítics se situaran en un segon bloc darrere de representants de SCC i d'altres entitats civils afins, que portaran la pancarta sota el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”.

BUSOS I TRENS



Ramos ha concretat que hi ha entitats que estan organitzant autobusos des de “ciutats grans” per assistir a la manifestació, entre les quals ha esmentat Navarra, València, Madrid, Tarragona i Girona.

El vicepresident ha lamentat que hi ha persones que volen assistir que els estan comunicant que els trens estan plens, i per això ha demanat a Renfe que posi "serveis complementaris" per poder atendre la demanda des de Saragossa, Madrid i València.