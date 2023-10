Un detall de la Moncloa. Foto: Europa Press

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, ha afirmat aquest dimarts 3 d'octubre que en les negociacions per a la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, estan parlant de les qüestions que afecten "el moment concret de la "investidura" però també d'altres assumptes que afecten la "governabilitat" dels propers quatre anys, com els Pressupostos Generals per al 2024.

A més, fonts del Govern assenyalen que l'acord encara no està fet i que, per contra, encara han de treballar "de manera intensa" al llarg d'aquesta setmana.

Montero ha fet aquestes declaracions en ser qüestionada directament per una negociació sobre Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024 associada a les converses per a la investidura de Sánchez, que té com a data límit el proper 27 de novembre.

Així ho ha assenyalat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. "Es tracta justament de consolidar la governabilitat d'Espanya per als propers quatre anys i això vol dir que no estem parlant només de les matèries que tenen a veure amb el moment concret d'una investidura, sinó també amb la profunditat de la tasca de Govern que es pugui desenvolupar en els propers quatre anys", ha expressat.

"I amb això crec que contesto la pregunta dins d'aquest marge que, com vostès saben, ens hem de dotar perquè les converses vagin en bona línia", ha assenyalat, insistint en la "discreció" com a camí a seguir per portar la negociació a bon port.

ELECCIONS?

Per part seva, la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez també present a la sala, ha afirmat que si el Rei els ho encarrega, Sánchez començarà a treballar en la seva investidura però que és important atendre els temps. La ministra ha respost així en ser qüestionada sobre una possible llei d'amnistia, condició que demanen els partits independentistes per donar suport al PSOE.

En la mateixa línia ha assenyalat que la voluntat de l'Executiu és conformar Govern "si es donen les circumstàncies" per continuar el camí de treball que s'ha dut a terme aquests anys. A més, ha advertit que l'alternativa són eleccions, una possibilitat que no vol ni Sánchez ni tampoc la ciutadania, ha assegurat.