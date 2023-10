El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez / @EP

El PSOE té la intenció de recuperar el Ministeri d?Igualtat i que aquesta cartera torni a l?ala socialista del Govern, segons han indicat fonts de la direcció del PSOE. En l'última legislatura Igualdad va quedar en mans del soci minoritari, Unidas Podemos, amb Irene Montero al capdavant, i ha generat tensions internes a la coalició.

En aquest moment, segons indiquen, les negociacions entre PSOE i Sumar estan centrades en els acords programàtics i encara no s'està parlant del repartiment de ministeris, encara que la intenció dels socialistes és tornar a controlar una cartera que consideren de gran importància.

A més, respecte a les declaracions de la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que aquest dilluns ha dit al Rei que el seu partit encara està "molt lluny" d'assolir un acord amb el PSOE per formar un nou Govern de coalició, fonts socialistes consideren que diu una cosa dins i una altra fora.

Per tant a les files del PSOE no hi ha preocupació per una possible ruptura de Díaz, assenyalen que veuen el got "mitjà ple" i fins i tot assenyalen amb ironia que és un comportament, dir una cosa dins de la reunió i fora la contrària, que els recorda l'exvicepresident Pablo Iglesias.

En aquest cas, la negociació serà entre el president del Govern en funcions i el líder del PSOE, Pedro Sánchez i Díaz. Tots dos partits formaran un nou Govern de coalició si Sánchez és designat pel Rei i aconsegueix la majoria per tornar a ser president.

En la legislatura passada, Unides Podem va obtenir la vicepresidència segona del Govern, primer en mans d'Esglésies i després de Díaz, així com les cartera d'Igualtat, Drets Socials i Agenda 2030 amb Ione Belarra al capdavant; Consumo, Alberto Garzón i Universidades, primer amb Manuel Castells i posteriorment amb Joan Subirats.

Al llarg de la legislatura el Minsteri d'Igualtat ha generat diferents polèmiques i soroll intern que han reconegut des dels dos costats de la coalició. El de més envergadura va ser l'aplicació de la Llei del sí és sí, norma estrella del departament de Montero, que va provocar la reducció de condemna de més d'un miler de delinqüents sexuals i l'excarceració de més d'un centenar.

Aquest ministeri el va crear per primera vegada el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2008 i la primera titular va ser Bibiana Aído, que va estar dos anys al càrrec. Més d'una dècada després, el 2020, Sánchez va recuperar la cartera i va posar Montero al capdavant.