El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha evitat fer una al·lusió directa a l' amnistia perquè l'expresident català Carles Puigdemont doni suport a la seva investidura, encara que sí que ha ofert " generositat " a l'independentisme català, alhora que ha recalcat el seu rebuig a un referèndum d?autodeterminació com reclamen ERC i Junts.

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ofereix una roda de premsa després de reunir-se amb el Rei Felip VI, al Complex de la Moncloa, el 3 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya).

"Fer política implica generositat, implica compromís amb el teu país i implica lògicament lideratge" , ha sostingut Sánchez en roda de premsa després de rebre l'encàrrec del Rei Felip VI d'intentar formar govern, evitant en tot moment pronunciar la paraula amnistia.

En ser qüestionat directament per un possible perdó als implicats en el procés independentista, ha assenyalat que és el moment de la política i "de la generositat", encara que novament sense esmentar l'amnistia.

Pel que fa a l'exigència d'ERC i Junts que també s'hi inclogui un referèndum d'autodeterminació en el marc del pacte per recolzar la investidura del líder socialista, Sánchez ha manifestat el seu rebuig "no només per compromís i exigència constitucional sinó per una convicció política".

Així, ha aprofundit en el seu rebuig, assenyalant que s'ha manifestat en contra del referèndum i les decisions que ha pres també van en aquesta direcció . "És contrari a la meva paraula ia la meva acció", ha expressat. Així mateix, ha assegurat que d'aquesta posició no es mouran. A parer seu, els catalans volen "passar pàgina d'aquesta situació" i generar un retrobament entre institucions i ciutadans de Catalunya i del conjunt d'Espanya.

PLURALITAT DEL PARLAMENT I DIVERSITAT TERRITORIAL



En tot cas, Sánchez considera que el resultat de les eleccions del 23 de juliol reflecteixen que no es pot aspirar a governar el país si no es reconeix la "pluralitat política del Parlament ni la diversitat territorial", una condició que, segons la seva opinió, la dreta política i mediàtica mai no ha acceptat.

Així mateix ha qualificat la situació a Catalunya com "un conflicte" que s'ha de resoldre al terreny de la política i no "en altres àmbits", en la mateixa línia de les seves anteriors crítiques a la via judicial del procés.

En aquest sentit ha assenyalat que "no hi ha ningú que es pugui sentir orgullós" del que va passar durant el procés ja que va ser una crisi que no va portar res de bo. "Jo no em sento orgullós i no era president sinó líder de l'oposició" , ha assenyalat. A continuació ha indicat que des d'aquell moment ha treballat per buscar el retrobament entre catalans i amb la resta d'espanyols.

RONDA DE CONTACTES



A més, Sánchez ha anunciat que des d'aquest mateix dimecres començarà a reunir-se amb els grups parlamentaris per aconseguir la majoria a la seva investidura. Demà mateix, iniciarà aquesta ronda de contactes amb la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz i la setmana que ve es veurà amb la resta de formacions, excepte Vox.

En ser requerit novament a donar la seva opinió sobre una possible amnistia, Sánchez ha indicat que serà després d'escoltar els grups quan fixarà posició ja que aquesta és "una de les propostes que estan fent no pocs grups parlamentaris", segons ha explicat.

El president en funcions considera a més que després de la investidura fallida de Feijóo ha arribat el torn per aconseguir la relecció. "Ens correspon posar-nos a la tasca a nosaltres i acordar un nou Govern de coalició progressista entre el Partit Socialista i Sumar" , ha indicat.

Buscarà per tant una majoria que doni com a resultat un Govern i també "estabilitat" durant els propers quatre anys per afrontar els reptes a què s'enfronta la societat espanyola. En aquest sentit ha indicat que el seu projecte de país és “clar i conegut” així com “ambiciós i compromès amb la majoria social”.

Espera a més que la nova coalició millori la seva "eficàcia", ja que al seu parer aquesta és una de les lliçons que han d'extreure del funcionament del Govern de coalició durant la legislatura passada.

ES PRONUNCIARÀ FINS AL TC SOBRE ELS ACORDS



En qualsevol cas ha volgut marcar distàncies amb la investidura de Feijóo en assenyalar que ell si es pren de debò l'encàrrec del Cap de l'Estat i per tant va a una investidura real i no a una "postissa" per la qual cosa no farà perdre el temps als espanyols, segons ha assegurat.

En la mateixa línia, ha evitat pronunciar-se assenyalant que hauran de desenvolupar les negociacions "i veure com culminen i en quins acords" , però ha volgut deixar clar que els espanyols tenen la garantia que els acords que s'assoleixin hauran de ser ratificats pel Poder Legislatiu.

Considera a més que també s'haurà de pronunciar sobre aquests el Tribunal Constitucional, avançant un possible recurs d'inconstitucionalitat de l'oposició.

DEFENSA L'EFECTE DELS INDULTS



Finalment Sánchez ha defensat les decisions que ha pres fins ara amb l'independentisme , en particular l'aprovació dels indults als líders del procés condemnats. Tot i que era una mesura arriscada i quan la va adoptar confiava que tindria efectes positius ara, amb el pas del temps, n'està convençut.

"Llavors confiava, Avui puc constatar --i és una convicció-- el que aquesta decisió va ser encertada i ben presa per tal de l'interès general" , ha subratllat.

En aquesta mateixa línia ha sostingut que en aquest moment les tensions territorials, particularment a Catalunya, han retrocedit “decididament” respecte al moment en què va arribar a La Moncloa el 2018 i ara Espanya és un país més unit i més fort.