@EP

Societat Civil Catalana (SCC) està preparant una manifestació per al proper 8 d'octubre a Barcelona amb el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”. La protesta tindrà lloc a partir de les 12.00 hores del migdia de diumenge que ve i arrencarà des de la cantonada entre Passeig de Gràcia i Provença, davant de la Pedrera, i finalitzarà a la Plaça Catalunya, segons ha confirmat l'entitat a CatalunyaPress.







El vicepresident de Societat Civil Catalana (SCC) , Àlex Ramos, va afirmar en una roda de premsa d'aquest dimarts passat que hi hauria "un primer bloc reservat a membres d'entitats que estan treballant per la llibertat i els drets dels ciutadans". En finalitzar la mobilització, hi haurà un escenari on parlaran ell, Elda Mata i també la jurista Teresa Freixes i l'exalcalde de La Corunya, Francisco Vázquez.





Ramos també va demanar que, per a aquesta protesta, no es fessin servir ni logos ni ensenyes de les diferents formacions polítiques, ja que es tracta d'una mobilització civil.

Tot i aquesta absència d'emblemes, els que no fallaran seran els diferents líders polítics contraris a aquesta possible amnistia. Sense anar més lluny, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso , el líder de Vox Santiago Abascal , el president de la Junta d'Andalusia i del PP-A Juanma Moreno , i fins i tot l'expresident del Govern Mariano Rajoy va afirmar que faria tot el possible per anar-hi.

Ramos ha assegurat que aquesta manifestació "no va de sigles, sinó d'igualtat, de dignitat i respecte a l'Estat de Dret", i ha explicat que els representants polítics se situaran en un segon bloc darrere de representants de SCC i d'altres entitats civils afins, que portaran la pancarta sota el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”.

BUSOS I TRENS



Ramos ha concretat que hi ha entitats que estan organitzant autobusos des de “ciutats grans” per assistir a la manifestació, entre les quals ha esmentat Navarra, València, Madrid, Tarragona i Girona.

El vicepresident ha lamentat que hi ha persones que volen assistir que els estan comunicant que els trens estan plens, i per això ha demanat a Renfe que posi "serveis complementaris" per poder atendre la demanda des de Saragossa, Madrid i València.