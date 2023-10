El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez , iniciarà aquest dimecres la ronda de contactes per a la seva investidura i ho farà veient-se amb la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Així ho va avançar aquest dimarts en una compareixença al Palau de la Moncloa després de conèixer-se que el Rei Felip VI li ha proposat com a candidat. La setmana que ve es veurà amb la resta de formacions, tret de Vox.

Sánchez va avançar que per començar es reunirà al Congrés amb Díaz, amb qui confia poder reeditar una coalició progressista al capdavant del Govern. La reunió està prevista per a aquest dimecres a les 10.00 hores.

Alhora, ha assenyalat que també té intenció de parlar amb el PP d'Alberto Núñez Feijóo, tot i que ha deixat clar que no serà per demanar suport ni per "el que han fet ells d'apel·lar a la pitjor de les corrupcions, que és el transfuguisme".

Sánchez va reivindicar que el PSOE té "un projecte de país clar i conegut" i la seva aposta és per la "convivència entre espanyols i també entre els pobles d'Espanya". En aquest sentit, va recalcar que el marc de les negociacions serà sempre la Constitució.