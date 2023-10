Foto: Europa Press

Les negociacions de Pedro Sánchez per a la seva hipotètica investidura han començat aquest dimecres 4 d'octubre, després de ser proposat com a candidat dimarts passat 3. El líder socialista té, a falta que es fixi la data per al debat, prop d'un mes i mitjà per assolir els acords necessaris.

Sumar a part, dos dels partits en què es vol recolzar el PSOE són Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Dos dels grans noms vinculats a aquestes formacions, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, podrien ser molt importants a les negociacions.

I és que segons informa El Confidencial Digital citant fonts de la seva màxima confiança, tots dos estarien disposats a abandonar la política activa encara que es beneficiïn d'una amnistia.

És important recordar que l'expresident està sent buscat per la justícia espanyola des del 2017, i el Tribunal General de la Unió Europea ha donat suport a la decisió de retirar-li la immunitat per part del Parlament Europeu.

Segons persones properes a ell, ell entén que Espanya no permetria que es converteixi en candidat a la Generalitat després d'una amnistia. Per tant, no es descarta la possibilitat que continuï exercint el seu paper com a eurodiputat.

A causa d'això, l'opció de reduir les penes per als involucrats al Procés, incloent-hi Puigdemont, ja no es considera una línia infranquejable. S'estan explorant possibles "fórmules" perquè això sigui compatible amb els límits establerts per la Constitució, encara que ara com ara se segueix rebutjant de manera categòrica qualsevol proposta relacionada amb la celebració d'un referèndum.