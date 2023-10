Arxiu - El president del Govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb Salvador Illa @ep

El president del Govern en funcions i líder del PSOE , Pedro Sánchez mantindrà una reunió amb el primer secretari del PSC Salvador Illa a la seu del partit al carrer Ferraz, en plenes negociacions per a la investidura, en què necessita el suport de els independentistes catalans.

La trobada es produeix l'endemà que Sánchez fos designat pel Rei com a candidat a la investidura, després de l'intent fallit del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo . El líder socialista ha iniciat aquest mateix dimecres una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir la majoria necessària per a la investidura.

La primera reunió es va produir aquest mateix dimecres amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz i tots dos van acordar incrementar el ritme per aconseguir un acord de Govern abans que finalitzi l'octubre.

A més, els socialistes van nomenar una comissió negociadora per pilotar les converses amb els diferents grups parlamentaris en què hi ha els principals dirigents del PSOE i també diversos ministres.

Tot i això, Illa, com a líder del PSC, també tindrà un paper destacat en aquest procés ja que Sánchez es coordinarà amb ell en la part de la negociació que afecti Catalunya, segons ha precisat la portaveu, Pilar Alegría.