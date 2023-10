L'expresident de la Junta d'Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra , del PSOE , ha comparat aquest dimecres una eventual amnistia als líders independentistes catalans amb "violar 40 milions d'espanyols", els seus vots i la Constitució.

Rodríguez Ibarra @ep

En un esmorzar de Fòrum Europa, el socialista ha reflexionat sobre una possible llei d'amnistia a canvi del suport de Junts en una investidura de Pedro Sánchez i ha assegurat que "a ningú se li acudiria amnistiar un violador".

Així, ha recordat que "hi ha hagut un escàndol monumental perquè alguns violadors" s'han vist beneficiats de la Llei del 'Només sí que és sí', l'entrada de la qual en vigor ha reduït les penes de centenars d'agressors sexuals o ha possibilitat la seva excarceració abans de complir les seves condemnes.

"Com es pot suportar que algú violi 40 milions d'espanyols? Perquè qui viola la Constitució està violant-me a mi, està violant el meu vot" , ha continuat el socialista, que ha posat èmfasi que una amnistia serviria perquè els espanyols fossin "més desiguals" i constituiria una "traïció" als votants del PSOE.

En aquest context, ha carregat contra els membres del seu propi partit per "aplanar el camí" Carles Puigdemont , que al seu parer "intenta humiliar" el president en funcions. "No entenc gaire bé els dirigents del meu partit quan estan aplanant el camí a Puigdemont", ha afirmat.

El socialista considera que la cúpula del PSOE, en lloc de dir "que el secretari general (Sánchez) faci el que hagi de fer", haurien de dir-li "fes el que vas prometre fer als ciutadans el 23J", tot recordant que el cap del Executiu en funcions sí que va pronunciar la paraula amnistia abans de les eleccions, precisament per assegurar que no n'hi hauria. "Va dir que ni hi hauria amnistia ni hi hauria autodeterminació. I no ha tornat a dir res més" , ha recalcat.

Rodríguez Ibarra, que ha lloat la Constitució i ha afirmat que "té la sensació" que "la democràcia està en perill", ha reflexionat àmpliament sobre aquesta mesura de gràcia als líders de l'1-O i creu que, si s'aprovés, "donaríem la raó" al líder de Junts.

"(Diríem) que efectivament estem davant un Estat repressor i davant un Estat que va perseguint els independentistes pel seu pensament", ha lamentat, abans de posar èmfasi que, la intenció de Puigdemont, és "seguir presumint amb els seus set diputats, intentant humiliar el secretari general del PSOE” i el partit mateix. "Jo em resisteixo que aquest senyor, aquest pròfug, aquest home del maleter, sigui el que decideixi el futur del país", ha afegit.

L'expresident extremeny, al contrari, opina que es constitueix "en un defensor" de Sánchez si carrega contra els independentistes , perquè així "intenta salvaguardar l'honor" del PSOE i els seus 140 anys d'història, que "no es pot sotmetre als capricis, a les vel·leïtats d'algú que ha demostrat una covardia immensa, fugint de la Justícia i no rendint compte dels seus actes.

Paral·lelament, Rodríguez Ibarra ha qüestionat que els indults als líders independentistes catalans fossin "un encert", com va assegurar Sánchez aquest dimarts després de rebre l'encàrrec del Rei Felip VI per ser candidat a una investidura. "Que no hagin estat donant la llauna durant aquests cinc anys està molt bé, però (...) que estiguem discutint sobre amnistia és la prova que els indults no van donar el resultat que semblava que donarien", ha explicat.