El president del TC, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha defensat que els altres poders de l'Estat "estan sempre obligats a respectar públicament" i "de forma rigorosa" les resolucions judicials, alhora que ha demanat als jutges la mateixa reciprocitat en el respecte institucional i defensar l'"imperi de la llei".

Conde-Pumpido també ha ressaltat la importància de la independència judicial i de l'Estat de Dret "com a elements indispensables propis de les democràcies", segons ha destacat el TC en un comunicat.

En aquest context, Conde-Pumpido ha explicat que els jutges han de respectar l'imperi de la llei i, alhora, "estan obligats a no ingerir-se en el funcionament dels altres poders de l'Estat ia respectar públicament les seves resolucions".

Alhora, el magistrat ha apuntat "que només a través d'aquest respecte intern i del principi de no ingerència, es pot garantir en qualsevol ordenament, la independència judicial".

Així s'ha pronunciat el president del TC durant la inauguració de V Congrés Internacional, en un acte que s'ha celebrat a l'Escola de Pràctica Jurídica i on també hi han participat el rector de la Universitat Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, i el degà de la Facultat de Dret, Ricardo Alonso. Així mateix, hi han assistit la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Immaculada Montalbán, el magistrat Enrique Arnaldo, la magistrada María Luisa Segoviano i altres autoritats jurídiques i acadèmiques.

A la seva intervenció, Conde-Pumpido ha expressat a més la seva preocupació sobre la independència judicial, tant dins d'Espanya com a l'àmbit internacional. "La nostra Constitució reflecteix perfectament aquesta preocupació per salvaguardar la independència judicial, i ens obliga a recordar que aquesta última es proclama com a principi necessari per al funcionament correcte del Poder Judicial", ha reiterat.

D'aquesta manera, el president del TC es pronuncia després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi mostrat dubtes sobre la imparcialitat de l'òrgan de garanties després que el tribunal validés la reforma que prohibeix a un CGPJ caducat fer nomenaments a la cúpula judicial.

Feijóo ha assegurat a Onda Cero que té respecte per la sentència però ha subratllat que ha estat el mateix Govern de Sánchez qui ha "sembrat de dubtes la imparcialitat del Tribunal Constitucional".

En aquest punt, ha destacat el fet que aquesta última sentència del TC hagi "coincidit exactament amb la postura del Govern", que apostava per "manipular la llei orgànica del Poder Judicial" en "prohibir el Consell" nomenar magistrats al Tribunal Suprem però sí habilitar-lo per anomenar magistrats del TC. "¿Aquest tipus de mentida permanent no la denunciarem?", ha protestat.

A més, ha criticat que el Govern i el PSOE no hagin "deixat" que es "completi" el Constitucional, ja que "hi ha un magistrat que li correspon proposar al PP al Senat" i fa "un any que boicotegen aquest nomenament", de manera que el TC "en comptes de tenir 12 membres, en té 11".