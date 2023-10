El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Foto: Europa Press

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i el secretari general de la formació, Jordi Turull , han dit que el secretari general del PSC, Salvador Illa, “ no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança" en referència a la reunió del dimecres 4 d'octubre passat amb el president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, a Madrid.

Tots dos s'han referit a aquesta qüestió a X, on han criticat "donar protagonisme a qui va enganyar Junts el dia del pacte de la vergonya a Barcelona per impedir que Xavier Trias fos alcalde".

"És una manera molt estranya de demostrar-nos que són de fiar", ha sentenciat Turull i, en afegit, Puigdemont ha elogiat les declaracions de Jordi Pujol a les quals va demanar que Catalunya no caigués a la candidesa en les negociacions per a la investidura. "Té raó", ha conclòs.