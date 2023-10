L'expresident de la Generalitat Valenciana. Foto: Europa Press

La Fiscalia Anticorrupció ha rebaixat dels 2 anys i 6 mesos de presó a 1 any de presó la petició de condemna per a l' expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la trama Gürtel.

Així ho ha anunciat el Ministeri Públic durant l'exposició de les seves conclusions definitives a la vista oral celebrada aquest divendres a la Audiència Nacional. En concret, la Fiscalia demana un any de presó pel delicte de trànsit d'influències en concurs amb el delicte de prevaricació, i sol·licita, a més, inhabilitació del sufragi passiu durant el temps de la condemna i inhabilitació per a càrrec públic durant sis anys.

Inicialment Anticorrupció va sol·licitar dos anys i mig de presó pels delictes de prevaricació i frau, mentre que l'acusació popular que exerceix el PSOE va elevar la petició als 9 anys en afegir a aquests tipus el de trànsit de trànsit d'influències. Finalment, el PSOE ha decidit adherir-se totalment a la petició de la Fiscalia.

Per al líder de Gürtel, Francisco Correa, el seu número dos, Pablo Crespo, i per al responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes , Anticorrupció finalment sol·licita una condemna de 2 anys i 3 mesos de presó respectivament per un delicte continuat de trànsit de influències en concurs amb un delicte de prevaricació, per un delicte de falsedat en document mercantil i per un altre de malversació de cabals públics.

El llavors titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5, José de la Mata, va obrir judici oral per aquest assumpte el setembre del 2019 asseient a la banqueta Camps en considerar que hi havia "un arsenal d'indicis, molt consistents, cadascun prou acreditat, que permet afirmar que el llavors president de la Generalitat va participar en l'encaminament del contracte de Fitur 2009 a favor d'Orange Market”.

D'acord amb el relat judicial, Correa, Crespo, El Bigotes, i el gerent d'Orange Market, Cándido Herrero, "es van concertar amb Camps perquè aquest, com a màxima autoritat autonòmica, disposés el necessari perquè el contracte del muntatge de l'estand de Grans Projectes' de Fitur fos directament adjudicat a Orange Market".