El president del Govern en funcions , Pedro Sánchez , ha eludit novament parlar expressament sobre l'amnistia però en ser preguntat per ella ha indicat que donaran a conèixer la seva "posició concreta" una vegada culminin les negociacions amb els grups parlamentaris en curs.

"Estem negociant amb els diferents grups parlamentaris", ha assenyalat en declaracions en arribar a la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) que se celebra aquest dijous 5 d'octubre a Granada . "Quan tinguem una posició concreta sobre això l'exposarem", ha afegit, defensant novament els indults.

"Jo tenia una confiança que contribuís l'estabilitat i la normalització de la política a Catalunya i avui tinc la certesa que va ser una bona decisió i que va obeir a un interès general", ha afegit, incidint que és pel que han de "vetllar" tant el Govern com les forces polítiques.

Pel que fa a si és l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, que està marcant els terminis de la seva investidura, Sánchez ha defensat que després de les "cinc setmanes perdudes" amb la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho que vol “és que hi hagi un govern amb plenes funcions”.

Però igual que hi ha "una urgència" perquè això passi, ha admès, també hi ha unes "negociacions complexes" per dur a terme amb un arc parlamentari que té diferents interessos.

Del que tracta, ha dit, és de “trobar aquest espai de trobada per arrencar aquesta legislatura i poder formar una majoria parlamentària que no només ens doni una investidura sinó també la legislatura”.

El líder del PSOE i candidat a la investidura ha assenyalat que el seu objectiu per als propers quatre anys és seguir avançant per a la majoria social en drets, llibertats i progrés i alhora "seguir cultivant i abonant aquest retrobament, aquesta convivència entre els pobles de Espanya", amb la Constitució sempre com a "marc".