Arxiu - La candidata número 1 de Junts per Catalunya per Barcelona al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull,

Junts ha avisat el PSOE que no s'abstindrà en la votació de la investidura del president en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, sinó que votarà 'sí' o 'no', segons han explicat fonts de la formació.

Així ho faran, segons ha avançat La Vanguardia, tot i que Sánchez aconsegueixi el suport de CC, que aquest dijous s'ha obert a donar suport a la investidura perquè no necessiti el suport exprés del partit independentista.

Ha estat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, qui, en un Esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, ha assegurat que CC estava en disposició de convertir Junts "en un actor secundari".

Amb aquesta decisió, l'equip negociador de Junts espera mantenir les demandes, que passen per una llei d'amnistia i el referèndum, i que no es vegin rebaixades per un possible acord dels socialistes amb CC.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, també ha assegurat aquest dijous que el secretari general del PSC, Salvador Illa, "no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança" en referència a la reunió d'aquest dimecres president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, a Madrid.