El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social en funcions, Yolanda Díaz i el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros / @EP

El secretari general d?UGT de Catalunya, Camil Ros, i el seu homòleg de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco , han coincidit que l'amnistia dels polítics catalans és un catalitzador per assolir un acord per investir Pedro Sánchez com a president del Govern.

Ho han dit a preguntes de la premsa després de reunir-se amb la vicepresidenta segona en funcions del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Ros ha dit que el punt actual de les negociacions permet pensar que "hi pot haver acord" i que l'amnistia sigui, en les seves paraules, possible i factible, per evitar que la justícia ho pugui tombar després.

També ha assegurat que els indults concedits fins ara han beneficiat la cohesió social i l'estabilitat econòmica i democràtica de Catalunya.

Javier Pacheco ha dit que “no pot ser considerada una mesura de gràcia ni un element de debat jurídic”, sinó que és, segons ell, la base del desbloqueig del conflicte polític.

A més, ha defensat que la legislatura que ve ha de consolidar el gir a l'esquerra de les polítiques socials, "articular un model d'Estat que avanci cap a la realitat d'un país plurinacional".

"DRETA RADICALITZADA"

El líder de CC.OO. ha alertat sobre el " clima polític i social que la dreta radicalitzada està posant sobre la taula " i ha criticat les, segons ell, crides a un alçament nacional.

"La frustració d´haver perdut les eleccions no pot justificar l´atac al model d´Estat" actual, ha afegit Pacheco.

Camil Ros ha recordat que els sindicats es van implicar en la darrera campanya electoral "perquè cal continuar amb la legislatura que es va acabar al juliol".

Ha assegurat que la feina del Govern ha fet que "la situació de vida a Catalunya sigui millor que fa quatre o cinc anys".