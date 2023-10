Reunió entre Pere Aragonès i Carles Puigdemont @ep

Les negociacions per aprovar l' amnistia que desbloquegi la investidura de Pedro Sánchez estan molt avançades, i els dos principals actors de l'independentisme, ERC iJunts , estan vivint el procés amb ànims molt diferents. Mentre que els de Puigdemont han aconseguit convertir-se en els principals protagonistes d'aquesta negociació i, per tant, ser els amos del relat independentista, els republicans han anat mostrant cada cop més nerviosisme, llançant declaracions hiperbòliques i fins i tot filtrant parts de la negociació. Tot per tenir un protagonisme que, de moment, no n'han trobat.

Aquesta posició dels dos partits està deixant ferit de gravetat ERC, que no és capaç d'encapçalar les negociacions ni tan sols tenint la presidència de la Generalitat en poder seu. El resultat de les eleccions generals ha estat nefast per als republicans, posant Junts al centre de la interlocució amb el Govern i enviant els d'Aragonès i Junqueras a la banqueta dels partits que en l'anterior legislatura sí que van pactar amb Pedro Sánchez , com el PNB i EH Bildu , que sembla que també estan sent ignorats en aquest procés. El Govern de coalició sap que, per fer possible la investidura, cal lligar primer l'element més difícil –si no la resta no servirà de res–. Per tant, centraran les negociacions a reduir Junts, i després buscaran forçar el vot dels altres en bloc.

Aquest context incòmode per a ERC s'uneix a les dificultats que podria travessar el partit després de l' eventual aprovació d' una amnistia . El perdó de l'Estat suposaria que tots els exiliats poguessin tornar a Catalunya, amb un Carles Puigdemont que pot pronunciar una mena de 'Ja soc aquí' que li permeti endur-se els votants independentistes a la butxaca, seduïts per la idea de restituir el president cessat per el 155.

L'aprovació per a l'amnistia també tornaria figures importants a ERC, com la secretària general Marta Rovira , que actualment està exiliada a Suïssa. Tot i això, la líder republicana no sembla un valor electoral potent per poder rivalitzar amb Carles Puigdemont en unes futures eleccions. Qui si podria competir seria Oriol Junqueras, que veuria extingida la pena d'inhabilitació amb l'aprovació de l'amnistia i, per tant, es podria presentar als comicis. Tot i això, el canvi de lideratge a ERC ja s'ha produït, amb el president Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat, i es podria veure estrany que els republicans enviïn el seu líder a la banqueta per tornar a recórrer a Junqueras.

PERE ARAGONÈS, UN PRESIDENT POC SOROLLÓS

Posant-nos en el context que Pere Aragonès competís amb Carles Puigdemont a les properes eleccions autonòmiques a Catalunya, els republicans podrien patir un fort desastre electoral. L'actual president de la Generalitat ha passat pel Palau de puntetes, a diferència que el seu antecessor Carles Puigdemont s'ha arribat a convertir en un desconegut per a la majoria de catalans. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicat aquest juliol, que depèn del Govern, només el 45% dels catalans coneix Pere Aragonès . La pregunta era clara: ¿Sap vostè com es diu l'actual president de la Generalitat de Catalunya ? Doncs un 45% no en tenia ni idea...

Al mateix CEO es preguntava pels líders polítics catalans més reconeguts. i el president de la Generalitat es quedava en quarta posició, per darrere de Carles Puigdemont, que va quedar com a absolut guanyador, Oriol Junqueras i fins i tot Inés Arrimadas, que ja és una figura del passat.

Un altre factor que complica el futur d'Aragonès en una batalla contra l'expresident cessat és l'acceptació dels dos líders entre els votants independentistes. Carles Puigdemont és el líder més ben valorat entre els seus propis votants, però també és àmpliament acceptat pels votants dels altres partits independentistes, com ERC i la CUP. Per contra, Aragonès només és acceptat entre els votants del seu propi partit, i suspès pels de la resta de forces independentistes.

Amb aquestes dades, el panorama per a Aragonès no és fàcil, i per això ERC es podria veure obligat a enterrar el seu actual líder per poder competir amb Puigdemont. L'única solució que tindrien els republicans seria recuperar Oriol Junqueras, que compta amb més acceptació entre els votants d'ERC - Junqueras obté un 7,1 davant el 6,3 d'Aragonès-, ia més aconsegueix de millor valoració entre els votants de Junts , que ho suspenen lleugerament amb un 4,9, i els de la CUP, que ho aproven amb un 5,4.

De la mateixa manera, una altra carta d'Oriol Junqueras davant d'Aragonès seria la seva capacitat de gratar vots entre els Comuns, que l'aproven amb un 5,5. En canvi, l'actual president de Catalunya tampoc no és ben vist pels de Colau, i acaba suspès amb un 4,9. Aquesta capacitat que té ERC per atraure els vots dels Comuns sí que podria ser determinant en unes futures eleccions catalanes, ja que és un nínxol al qual no pot accedir Junts. Els votants dels comuns menyspreen, en general, els líders d'aquesta formació, suspenent Puigdemont amb un 3,1 i Borràs amb un 2,7.