Felip IV y Letízia, saludant a la presidenta d'Itàlia, Giorgia Meloni / @EP

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea iniciaran aquest divendres en una cimera informal a Granada la reflexió sobre la dinàmica que volen per al bloc els propers anys, des dels canvis necessaris per preparar-se a l'obertura de nous socis a partir de 2030 fins a com reforçar la seva capacitat de defensa davant de nous riscos; un debat, però, llastat per les diferències eternes en matèria migratòria que compliquen la redacció d'una declaració conjunta.

L'acord contrarellotge que va permetre als Vint-i-set anunciar a meitat de setmana que aconseguien desbloquejar les negociacions del Pacte de Migració i Asil , en definir les seves línies vermelles sobre el mecanisme de gestió de crisi ha rebaixat en part la pressió sobre la cimera informal a Granada perquè el pols entre Itàlia i Alemanya en aquest punt amenaçava de tensar la cita. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el canceller alemany, Olaf Scholz , de fet, es veuran en bilateral aquest mateix divendres.

Així doncs, l'agenda preveu una discussió sobre la dimensió exterior de la migració que, en principi, uneix un ampli consens respecte a la necessitat de reforçar el control de les fronteres i afavorir la cooperació amb països d'origen i trànsit perquè tallin les sortides irregulars.

La unanimitat necessària per adoptar a nivell de líders qualsevol declaració i el rebuig permanent a les qüestions migratòries per part d' Hongria i Polònia , que reclamen que les decisions en aquesta matèria es decideixin per consens i no per la majoria qualificada que ara permet salvar bloquejos per grups reduïts de socis, compliquen segons diferents fonts les negociacions sobre la declaració final.

La discussió migratòria ja es va colar la vigília als marges de la cimera de la Comunitat Política Europea (CPE) on el primer ministre britànic, Rishi Sunak, i Meloni, han aconseguit convocar un conclave en format reduït i centrat en el control migratori al que també hi han acudit els mandataris de França, Emmanuel Macron; Països Baixos, Mark Rutte, i d'Albània, Edi Rama, així com la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen.

REFORMAR LA UE ABANS D'AMPLIAR-LA

En tot cas, la migració tornarà a ser a l'agenda de la cimera formal dels 27 a finals de mes a Brussel·les, i per això no s'espera un debat de fons aquest divendres, dia en què els caps d'Estat i de Govern abordaran per primera vegada al màxim nivell polític els dubtes sobre com s'ha de preparar la Unió Europea al seu intern abans d'obrir la porta a noves adhesions.

L'objectiu és que de Granada sorgeixi l'inici d'una reflexió que té com a punt de partida la coincidència dels líders respecte al fet que el que farà "més fort i pròsper" a la Unió Europea és la continuació d'un "projecte de pau" però deixant és clar que per això el bloc "necessita reformes", segons fonts europees.

Els governs europeus difereixen respecte als ritmes i si el debat sobre els canvis interns en qüestions com la presa de decisions o aspectes pressupostaris han d'estar resolts abans de decidir sobre l'entrada més països al club comunitari o s'han de fer passos per a l'adhesió de candidats sense esperar.