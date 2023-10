La seu del PSC a Barcelona. Foto: Google Maps

Aquest divendres 6 d'octubre s'ha conegut que les denúncies per atacs a partits polítics a Catalunya han crescut i que el PSC és la formació que ha presentat més denúncies davant els Mossos d'Esquadra.

Segons ha informat El Mundo i ha pogut confirmar Catalunya Press de fonts de la policia de Catalunya, els socialistes han interposat, abans de la primera quinzena de juliol del 2023, 17 denúncies davant els Mossos per algun tipus d'agressió patida.

La segona formació que ha interposat més denúncies a alguna comissaria dels Mossos és Vox, que ha alertat de 4 d'aquests episodis.

També Esquerra Republicana ha denunciat un parell de casos aquest 2023, mentre que formacions com Junts per Catalunya o Trias per Barcelona, entre d'altres, haurien interposat una denúncia davant de la policia de Catalunya per algun episodi viscut des de principis d'any.

Un aspecte que pot resultar cridaner de les dades que s'han conegut aquest divendres 6 d'octubre és que ni el PP ni Ciutadans han presentat cap denúncia, fins ara, per algun fet d'aquestes característiques. En canvi, l'any passat les dues formacions sí que van acudir als Mossos, una vegada cadascuna, per posar en coneixement algun atac patit.

13% MÉS DE DENÚNCIES QUE EN TOT 2022

Les dades també apunten que únicament els primers 6 mesos del 2023 els Mossos van rebre més denúncies d'aquestes formacions que en tot l'any passat.

De fet, el balanç final d'atacs patits per algun partit el 2022 i que van acabar en coneixement de la policia via denúncia van ser 39, de manera que l'augment és d'un 13%... i cal considerar que les dades encara podrien créixer més en els mesos que falten any.

Les dades corresponen a un informe remès per part de la Conselleria dInterior al Parlament de Catalunya després duna pregunta formulada per Antonio Gallego, diputat no adscrit i exmembre de Vox.