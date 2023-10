El jutge Llarena. Foto: Europa Press

El jutge instructor de la causa del Procés, el magistrat Pablo Llarena , ha rebutjat apartar-se de la causa per haver -se pronunciat sobre la "constitucionalitat" d'una eventual llei d'amnistia , tal com havia demanat l' expresident Carles Puigdemont . És la cinquena vegada que el líder independentista intenta expulsar el jutge del procediment.

Puigdemont va demanar al Tribunal Suprem (TS) que apartés Llarena, a càrrec d'investigar-lo per un presumpte delicte de desobediència i malversació, per pronunciar-se, en un acte celebrat l'11 de setembre passat, sobre la "constitucionalitat" d'una eventual amnistia.

A l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press , la defensa del líder independentista ha insistit en un argument que ja havia utilitzat en ocasions anteriors contra el magistrat: "La seva absoluta falta d'imparcialitat".

NO VEU COMPROMESA LA SEVA IMPARCIALITAT

Ara, Llarena ha emès una interlocutòria, recollida per Europa Press, en què titlla la petició de Puigdemont de "manifestament infundada". Segons ha explicat, la conferència en què va participar es va desenvolupar en un espai "estrictament acadèmic" i va respondre a l'anàlisi dels criteris tècnics bàsics de supervisió de constitucionalitat de qualsevol norma jurídica, però sense avaluar cap aspecte concret d'una eventual llei d'amnistia.

En aquest sentit, el jutge ha insistit que en aquesta conferència no va avançar el seu posicionament processal en cap moment, sinó que va fer un plantejament acadèmic general i obert que va ser destacat pels mitjans de comunicació. En tot cas, Llarena ha assegurat que --amb independència del contingut de la conferència-- no es pot considerar compromesa la seva imparcialitat quan els recusants reclamen la seva separació immediata de la instrucció.

NO RESOLVERÀ SOBRE LA CONSTITUCIONALITAT DE L'AMNISTIA

El magistrat ha incidit que "és impossible" que la seva conferència pugui reflectir avui cap condicionament per a la tramitació de la causa, ja que no s'ha promulgat cap llei d'amnistia que es pugui aplicar avui al cas enjudiciat.

"L'actual causa de recusació busca l'apartament immediat de l'instructor especulant sobre el meu posicionament davant d'una previsió legal que no existeix i que pot no arribar a existir, de manera que aquesta consideració no té avui qualsevol rellevància per a la causa", ha assenyalat.

El jutge ha explicat que "en l'eventualitat que algun dia arribés a promulgar-se una llei d'amnistia, amb uns criteris d'aplicació material que avui ni tan sols existeixen, no correspondrà a l'instructor resoldre sobre la constitucionalitat de la norma, ni tan sols li incumbeix qüestionar-ne la validesa constitucional ni el plantejament d'una qüestió d'inconstitucionalitat".