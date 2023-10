Sumar advoca per fixar l'àmbit per a una possible amnistia l'exoneració de totes les persones vinculades amb infraccions penals o administratives relacionades amb el procés independentista a Catalunya a partir del gener del 2013 i fins a l'actualitat. I que s'estengui també als agents de les Forces i Cossos de Seguretat amb causes obertes per càrregues policials durant el 'procés' de l'1 d'octubre del 2017, segons ha informat 'El Periódico de Catalunya'.

La líder de Sumar, vicepresidenta i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz @ep

Aquest mitjà al·ludeix que el document de dictamen sobre l'amnistia, que Sumar presentarà dimarts que ve a Catalunya, fixa que s'apliqui a "totes les accions o omissions d'intencionalitat política vinculades a l'objectiu d'aconseguir l'autodeterminació de Catalunya tipificades com a infraccions penals o administratives que haguessin tingut lloc entre l'1 de gener del 2013 i el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei".

Alhora, es postula que el rang d'una possible llei orgànica tindria en consideració tot acte relacionat amb “la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del procés participatiu relatiu a la consulta sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre del 2014, com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre del 2017".

D'altra banda, estableix que la mesura de gràcia es dirigiria a actuacions a la via pública o per qualsevol altre mitjà en defensa del referèndum o realitzat com a protesta contra les decisions governamentals o judicials encaminades a impedir la seva celebració oa perseguir penal o administrativament. els seus responsables".

D' aquesta manera, l'àmbit temporal de la proposta seria anàleg a la llei d'amnistia que el 2021 van intentar impulsar ERC, Junts, la CUP i el PDeCAT al Congrés , que va ser rebutjada aleshores per la Mesa de la cambra amb els vots de PSOE , PP i Vox després d'un informe dels lletrats que venia inconstitucional aquesta iniciativa.

Així mateix, la mesura de gràcia abastaria agents policials que estiguessin processats per actuacions dirigides a impedir la celebració del referèndum il·legal de l'1-O o sobre les protestes contra les decisions, governamentals o judicials, orientades a perseguir penalment o administrativament els responsables del procés independentista i que fossin susceptibles de ser qualificades com a delicte de lesions o contra les garanties constitucionals per part de funcionaris públics.

Així, quedaria apartada de l'àmbit de l'amnistia qualsevol causa que tingués a veure amb acusació o procediment contra agents que es qualifiqués de tortura.

DÍAZ EVITA CONFIRMAR LA PROPOSTA



La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz , ha avançat aquest matí que la seva formació presentarà dimarts el seu dictamen jurídic sobre l'"encaix de l'amnistia" en el marc constitucional.

I és que la coalició que abandera ha defensat aplicar aquesta figura per avançar en el procés de desjudicialització del conflicte català, seguint els passos que ja es van fer amb els indults a líders independentistes.

Després, la mateixa Díaz ha evitat confirmar si la proposta d'amnistia contempla l'exoneració de tots els actes relacionats amb la independència des del gener del 2013. Alhora, fonts internes dins de la confluència apunten que el text que es donarà a conèixer segueix elaborant.

Alhora , ha explicat que no cal esperar "grans coses" del dictamen, ja que, textualment, la doctrina internacional i jurídica d'Espanya és clara sobre aquesta matèria.

"Sabem que ha de ser una llei de caràcter orgànic. Sabem també que ha de ser una llei general. Sabem que ha de respectar els drets fonamentals i que no hi caben amnisties que vulnerin drets fonamentals ni crims de lesa humanitat", ha afegit.

L'acte de presentació del dictamen sobre l'amnistia, a càrrec d'un grup d'experts, serà dimarts a les 19 hores a l'Ateneu Barcelonès de Barcelona.

Hi assistiran el professor de Dret Constitucional i exletrat del TC, Joaquín Urias; el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo; la catedràtica de Dret Penal de la UAB, Merche García Arán, i el catedràtic de Dret Penal Nicolás Garcia Rivas, un dels autors de l'informe i l'encarregat de presentar-lo.

A la benvinguda hi participaran l'advocada catalana Mercè Claramunt, i la professora d'Història Medieval de la UB i filla d'Ernest Lluch, Rosa Lluch; clausurarà la trobada l?exdiputat dels comuns i negociador de Sumar, Jaume Asens.

El portaveu d'Esquerra Unida al Congrés i diputat de Sumar, Enrique Santiago, creu que cal "desconfiar" de qui assegura que l'amnistia no està prevista al règim constitucional perquè sosté que hi ha lleis en vigor que contemplen aquesta figura. També ha confirmat que la futura llei haurà d'incloure l'expresident català Carles Puigdemont, que es manté fugit de la justícia espanyola: "No té sentit deixar serrells oberts", ha dit.

EL PSOE ES DESMARCA: "NO ÉS LA POSICIÓ DEL PSOE"



El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha assegurat que aquest informe de conclusions per a una possible amnistia és un "document sens dubte respectable, però no és la posició del PSOE".

Per part seva, Junts ha dit aquest divendres que Sumar ja li ha traslladat la seva proposta per a una llei d'amnistia en el marc de les negociacions per investir el candidat socialista a presidir el Govern, Pedro Sánchez, i s'ha compromès a estudiar-la.