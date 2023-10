El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , Jesús María Barrientos, ha defensat que les lleis obliguen tots igual i que els jutges han d'"assegurar la seva aplicació efectiva a tots els ciutadans en pla d'igualtat, sense excepcions ni privilegis" , en definitiva, sense espais d'impunitat”.

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres.

Ho ha dit durant el seu discurs aquest divendres a l'acte d'obertura de l'any judicial, en què també ha intervingut el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i en què s'ha distingit els magistrats que el 2022 van fer 25 i 35 anys de carrera, i també els que es van jubilar l?any passat.

"La llei, o és general o no és llei. Les lleis són aprovades, poden ser reformades i també derogades per qui únicament té autoritat per fer-ho, el Poder Legislatiu. Però durant la seva vigència, les lleis obliguen per igual tots els que es trobin en territori espanyol, inclosos els jutges", ha continuat Barrientos.

Ha insistit que la llei obliga a tots per igual, inclòs l'Estat i que "ningú no es pot col·locar per sobre d'ella , o pretendre eludir les conseqüències de la seva vulneració".

El president del TSJC ha posat en valor la feina dels jutges a Catalunya , "sobretot, en el reconeixement i efectivitat dels drets de tots els ciutadans sense cap distinció, de vegades fins i tot davant l'arbitrarietat de les administracions i els poders públics ".

Ha remarcat que la Constitució "atribueix en exclusiva als jutges integrants del Poder Judicial la potestat de jutjar i executar el jutjat", i ha recordat que en el discurs en l'obertura de l'any passat ja va esmentar la importància de la primacia de la llei i la separació de poders.

ELS ALTRES PODERS NO HAN D'INTERFERIR

Ha citat el seu propi discurs de l'any passat per reiterar: "Cap dels altres poders, fora de les vies legals, pot interferir en el compliment efectiu d'aquesta potestat constitucionalment reconeguda. Qualsevol intent d'interferència en el seu exercici efectiu ni és legitima ni és democràtica ".

Barrientos ha valorat que "aquelles paraules cobren avui tota la seva vigència, davant de la necessitat de reafirmar els principis de legalitat i igualtat" i la separació de poders, i ha afegit que no es pot parlar d'Estat de Dret sense separació de poders i sense respecte mutu entre ells.

A l'acte hi han assistit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.

També hi han acudit el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, José Luis Tovar; el cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Luis Fernando Pascual; el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Jesús Sánchez; i el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), Javier Segura.

MÉS DELICTES D'ODI I TRACTA

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha destacat a la seva intervenció que el 2022 es van obrir un 10% més de procediments penals que l'any anterior, i van augmentar un 2,6% els delictes comesos per menors, amb més agressions sexuals, abusos , robatoris i furts.

Bañeres ha mostrat la seva "preocupació per l'augment de delictes contra llibertat sexual comesos per menors" , i pel que fa als adults ha destacat que s'han registrat un 30% més de delictes d'odi, un 35% més de tracta d'éssers humans i un 15% més de tràfic de drogues.

Ha afegit que aquest treball es va assumir amb "l'eterna carència de mitjans personals i sobretot materials", i ha urgit a la implantació definitiva de programes informàtics en la justícia penal i ha demanat un increment de mitjans a la Generalitat.