El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez es reunirà dilluns que ve amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dins de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per aconseguir la seva reelecció.

Sánchez rebrà Feijóo a les 17 hores al Congrés dels Diputats, segons han indicat fonts del PSOE. Tot i això, el líder del PSOE no demanarà els vots del PP, tal com ha indicat aquesta setmana després que el Rei el designés candidat a la investidura. Del seu costat, Feijóo traslladarà el vot negatiu i li demanarà que mani la presidenta del Congrés a fixar data per a votació, segons indiquen des de Gènova.

Per contra, Sánchez demanarà a Feijóo que s'avingui a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el mandat del qual fa prop de cinc anys que ha caducat, segons ha indicat en aquell moment.

La trobada forma part de la ronda de contactes iniciada aquesta setmana pel PSOE amb la reunió entre Sánchez i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en què tots dos es van comprometre a tancar un acord de Govern aquest mes d'octubre.

Dilluns serà el torn de Feijóo i després seguiran la resta de grups parlamentaris, inclosos Bildu i Junts, amb què Sánchez no s'ha reunit personalment fins ara.

De l'altra banda, Feijóo traslladarà a Sánchez el seu absolut rebuig que la governabilitat del país estigui condicionada a les exigències de l'independentisme i suposi "la ruptura de la igualtat" entre espanyols, segons traslladen fonts del PP.

REPROFITARÀ QUE LA GOVERNABILITAT DEPENGUI DE L'INDEPENDENTISME



Així assenyalen que l'amnistia als implicats en el procés no pot ser "moneda de canvi" perquè Sánchez es mantingui a la Moncloa. "Ni és constitucional ni ètic soscavar el principi d'igualtat entre els ciutadans del nostre país, ni hi ha autorització de les urnes per tractar de manera privilegiada ningú, sigui polític independentista o no", assenyalen.

A més, Feijóo preguntarà a Sánchez què i qui està negociant per part del PSOE, una vegada que el president en funcions ha admès que hi ha converses en marxa. "Els espanyols tenen dret a conèixer tots els detalls", subratllen des de Gènova.

Així mateix, Feijóo avançarà el vot negatiu de la seva formació a la investidura i li exigirà que mani a la presidenta del Congrés, Francina Armengol perquè concreti la data del debat. En aquest sentit recorden que Armengol va fixar el ple per a la investidura de Feijóo l'endemà de la designació del Rei, però ara quatre dies després de la designació a Sánchez encara no hi ha data per a la sessió d'investidura.

La reunió es produeix poc més d'un mes després de l'última trobada entre tots dos, que es va dur a terme el 30 d'agost a la Cambra Baixa, en aquest cas a la ronda de contactes de Feijóo per a la sessió d'investidura en què no va aconseguir la majoria necessària per ser president.