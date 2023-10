El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , s'ha referit per primera vegada de forma explícita a una possible " amnistia " als implicats en el procés alhora que s'ha desmarcat de la proposta realitzada per Sumar. Tot i això, no ha aclarit si al llarg de la negociació per a la seva investidura es produirà una reunió entre algun dirigent del PSOE i l'expresident català Carles Puigdemont .

En una compareixença de premsa a Granada, al final de la reunió informal del Consell Europeu, Sánchez ha reiterat que estan negociant i per tant no pot avançar un acord fins que aquest no estigui tancat. "Res està acordat fins que tot estigui acordat", ha subratllat.

Així, Sánchez ha assenyalat que la proposta de Sumar per a l'amnistia que s'ha conegut aquest dijous i que advoca per exonerar totes les persones vinculades amb el procés independentista des del 2013 que a més inclogui els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat , no és la proposta del PSOE.

"Tenim la proposta de Sumar, com coneixem també la proposta d'altres partits polítics en relació amb l'amnistia, que no deixa de ser una manera de tractar de superar les conseqüències judicials" a la crisi del 2017, ha indicat. Tot seguit ha deixat clar que coneixen aquestes iniciatives però en cap cas es tracta de "la proposta del PSOE".

En aquest sentit ha assegurat que quan hi hagi un acord serà "clar i transparent" i el coneixeran tots els ciutadans . Així ha assenyalat que seran validats pel Poder Legislatiu. "I fins i tot si volen ser recorreguts davant del Tribunal Constitucional per part de l´oposició". "Plena normalitat democràtica", ha sostingut tot seguit.