Arxiu - Votació al ple del Parlament. Foto d'arxiu

A finals de setembre el Parlament va aprovar una proposta de resolució on marcava el full de ruta dels partits independentistes en la negociació per tornar a investir l'actual president en funcions Pedro Sánchez. En document aprovat per ERC , Junts i la CUP , es defensava la necessitat d'una Llei d'Amnistia "per deixar sense efecte allò que s'havia tipificat com a infracció penal o administrativa, en relació amb la defensa de l'exercici del dret a l'Autodeterminació de Catalunya ". Tot seguit, assenyalava l'única via que permetrà "la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol", que és "l'exercici del dret a l'autodeterminació, és a dir, que Catalunya pugui decidir el futur col·lectiu a través d'un referèndum" .

Tot i això, i malgrat aquesta promesa per part de les forces independentistes, sembla que el referèndum no es convertirà en una línia vermella per investir Sánchez , tal com han apuntat líders independentistes com la secretària general d'ERC, Marta Rovira . Si de cas, serà una lluita que es lliurarà amb el líder socialista ja investit, perquè seguirà necessitant els suports dels mateixos partits per treure els pressupostos i les lleis endavant.

La decisió dels líders independentistes d'aparcar el referèndum - de moment - és deguda a la ràpida resposta de diversos líders del PSOE, inclòs el president Pedro Sánchez, que han plantejat el referèndum d'autodeterminació, o una consulta sobre la independència de Catalunya, com una de les línies vermelles que els socialistes mai no acceptaran. I en aquest context, la pregunta és: Aconseguiran els socialistes oferir un menú prou suculent perquè els independentistes renunciïn al referèndum després de l'amnistia?

La solució per acontentar els dos bàndols, segons apunten diverses fonts, podria passar per una consulta sobre l' Estatut que modifiqui la relació entre l'Estat i Catalunya - i que clogués per sempre el conflicte iniciat el 2010, quan el Tribunal Constitucional va suspendre l'Estatut aprovat pel Parlament i la ciutadania catalana-. Les principals demandes dels independentistes en aquest nou document passarien per buscar un nou sistema de finançament que solucioni el dèficit català, el traspàs de més competències, o incloure a l'Estatut la possibilitat de fer una consulta sobre la independència de Catalunya.

És difícil pensar que els socialistes poguessin acceptar que l'Estatut contemplés la possibilitat d'una consulta, però sí que és realista que hi accedeixin a la resta. En públic, el PSOE encara no vol incidir a la consulta estatutària ni avançar les concessions que haurà de seguir fent Catalunya després de l'amnistia, però dirigents com Óscar Puente ja han deixat a entreveure que una votació pot ser possible a Catalunya. "Si es pretén una consulta per valorar un marc de consulta, això és possible a la Constitució", va afirmar fa pocs dies l'exalcalde de Valladolid. I més contundent ha estat Salvador Illa algunes vegades, quan ha apostat per un referèndum on es voti un nou estatut. " Estem a favor de millorar l'autogovern, i una eina és un Estatut", va dir el líder del PSC el 2021. ¿Acceptaran els independentistes la iniciativa socialista de tornar a un marc diàleg com l'anterior a la sentència de l'Estatut del 2010? Perquè una negociació sigui profitosa, tots els bàndols han de cedir,