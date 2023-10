El va rebre a la Casa d'Andalusia de Barcelona. EP

El president de la Junta d´Andalusia, Juanma Moreno, ha reivindicat la Catalunya oberta i ha assegurat que "a Catalunya sempre li ha anat bé quan ha escoltat la majoria, quan ha estat oberta, quan la diferència ha estat un element d´unió, quan ha viscut en concòrdia”.

Així s'ha pronunciat aquest divendres a la nit en rebre el premi 'Andalús de l'Any 2023' atorgat per la Casa d'Andalusia de Barcelona, i que li ha lliurat la presidenta de l'entitat, Paquita Marín.

Han estat el conseller andalús de Presidència, Antonio Sanz; el secretari d'Acció Exterior de la Junta i exdelegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; la delegada de la Junta a Catalunya, Esperanza García; els alcaldes de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, i de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes; el líder del PP català, Alejandro Fernández; el del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i alcaldes andalusos, entre d'altres.

"ALÇADA DE MIRES I SENTIT D'ESTAT"



"Vivim moments de dificultat, decisius i transcendents per a terres com Espanya, Andalusia i Catalunya", ha afirmat Moreno en al·lusió a la investidura després de les eleccions generals.

Moreno ha apostat per conservar el projecte comú sorgit de la Constitució del 1978 i ha subratllat que per això cal tenir "alçada de mires, sentit d'Estat i responsabilitat per part de tots".

El president andalús ha valorat la feina de la Casa d'Andalusia a Barcelona, ha assegurat que la riquesa és al mestissatge i viure "en concòrdia, amb la llengua que cadascú vulgui utilitzar".

CATALÀ DE NAIXEMENT



Ha dit que Andalusia "mira molt més de prop Catalunya: les distàncies s'han escurçat" els últims anys, i després ha afirmat que Catalunya és el segon motor econòmic d'Espanya i que Andalusia és el tercer.

Moreno ha explicat que li fa especial il·lusió rebre aquest premi la seva "relació íntima, profunda i familiar amb Catalunya", ja que va néixer a Barcelona, i ha destacat que el seu pare se sentiria molt orgullós de veure'l recollir el guardó com a president de la Junta.