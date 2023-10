La formació morada, en espera que el PSOE i la plataforma de Díaz responguin a les seves peticions per reeditar el govern de coalició. EP

Podem s'ha desvinculat aquest dissabte del dictamen jurídic sobre la futura llei d'amnistia que ha redactat Sumar, un document que la formació morada no coneix, segons ha indicat el portaveu, Isa Serra. "És només de Yolanda Díaz", ha apuntat en demanar-li opinió sobre aquesta proposta.

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans abans de prendre part en una trobada autonòmica amb militants de Madrid en què també participa la secretària general del partit i ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra.

"És una proposta només de Yolanda Díaz, no la coneixíem ni coneixem", ha indicat Serra en ser preguntada pel dictamen jurídic que Sumar té previst presentar oficialment dimarts a Barcelona.

Segons ha destacat la dirigent morada, Podem segueix centrat en les seves propostes per aconseguir que el país "continuï avançant en drets socials i democràtics".

MONTERO HA DE SEGUIR EN IGUALTAT



En aquest context, ha tornat a reivindicar mesures com l'abaratiment del transport públic, posar límit als preus dels lloguers, impulsar reformes per a l'aprofundiment democràtic, acabar amb el bloqueig al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i derogar la coneguda com a 'Llei Mordassa'.

Així mateix, Serra ha insistit que Irene Montero ha de seguir al capdavant del Ministeri d'Igualtat al Govern de coalició que volen reeditar amb el PSOE, obviant així les intencions dels socialistes de quedar-se en aquesta ocasió amb aquesta cartera.

"És evident que el reconeixement internacional dels avenços feministes tenen a veure que Espanya s'ha situat al capdavant dels mateixos", ha dit, esmentant la coneguda com a 'llei del només sí que és sí', la reforma de la llei de l'avortament, la llei trans i Pla Corresponsables, però destacant que aquests avenços també "tenen a veure" amb el fet que Montero ha estat la ministra del ram.

NOMÉS HI HA RELACIÓ PARLAMENTÀRIA, NO DE PARTITS



Serra ha explicat que Podem ha enviat les seves propostes tant a Sumar com al PSOE i que espera que, els propers dies, quan vagin avançant les negociacions per a la reedició del Govern de coalició, aquestes dues formacions els remetin una resposta.

A més, ha circumscrit la interlocució entre Podem i Sumar a què té lloc al si del grup parlamentari al Congrés, afegint que no s'han produït "més reunions" entre els seus dirigents.