Amb l'assistència de destacats ministres i figures de renom, aquesta trobada promet ser una fita a l'agenda nacional. EP

Catalunya esdevindrà el centre d'atenció de la política espanyola durant aquest cap de setmana vinent. Abans de la manifestació programada per diumenge per Societat Civil Catalana, es durà a terme el tradicional esdeveniment conegut com el civet, organitzat per l'empresari Luis Conde. Aquest dissabte centenars de convidats pertanyents a l'àmbit empresarial català ia la política catalana i nacional es reuniran en aquest esdeveniment. Segons informants propers a l'organització, diversos ministres del Govern en funcions, incloent-hi Félix Bolaños i Miquel Iceta, hi seran presents, així com destacats membres del Partit Popular català (a excepció del seu president Alejandro Fernández). També s'espera l'assistència de membres destacats del Partit Socialista de Catalunya, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els seus predecessors al càrrec.

Aquest esmorzar, ideat pel fundador de la firma Seeliger i Conde, va començar a celebrar-se durant els anys del procés independentista català a causa de la preocupació que la situació política i econòmica generava entre els empresaris de la regió. L'esdeveniment té lloc en una masia a l'enclavament empordanès de La Fonteta i cerca promoure la comunicació i l'entesa entre Madrid i Barcelona. Segons les nostres fonts, aquest any s'espera la presència d'uns 500 convidats, i encara hi ha persones que sol·liciten assistència.

Aquesta edició del 'civet' destaca per la seva notable assistència, encara que el líder del Partit Popular a nivell nacional, Alberto Núñez Feijóo, no hi podrà assistir, tot i haver estat convidat i ser a Barcelona aquell diumenge per participar a la protesta de Societat Civil Catalana. Segons les nostres fonts, la majoria de la comunitat empresarial catalana estarà present a l'esdeveniment. Aquesta alta participació es deu en gran part a la incertesa al voltant de la situació política i de la possibilitat d'eleccions anticipades.

Pel que fa al paper del Partit Popular, hi ha divisió entre la burgesia catalana sobre quin hauria de ser el seu paper en la situació política actual després de les eleccions generals del juliol. Tot i que la majoria dels empresaris que es reuniran aquest dissabte s'oposen a la independència de Catalunya i van traslladar les seus de les seves empreses fora de la regió durant el procés d'independència el 2017, formen part de l'anomenada “tercera via empresarial”, que advoca pel diàleg i la preservació de cert estatus quo a l'autonomia catalana. Alguns suggereixen que el Partit Popular hauria de fer un gest per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, a fi de garantir l'estabilitat del país sense dependre exclusivament dels vots de Carles Puigdemont. Tot i això, la negativa de Feijóo a assistir, igual que la d'Alejandro Fernández, que s'oposa a negociar amb els independentistes, es percep com un obstacle perquè els conservadors exerceixin un paper de garants de l'estabilitat.

D'altra banda, la presència de ministres socialistes, el president català i membres destacats del Partit Socialista de Catalunya servirà per avaluar com es veu una possible amnistia entre la comunitat empresarial de la regió. El Govern en funcions és conscient que aquesta part de la societat catalana va donar suport a la concessió d?indults en el passat. Un esdeveniment similar al Gran Teatre del Liceu el 2021, on Pedro Sánchez va anunciar els indults, va reunir més de 300 empresaris i representants de la societat civil catalana que van aplaudir l'actual president en funcions. Es va considerar que aquest esdeveniment va beneficiar el Partit Socialista de Catalunya, que va poder marcar l?agenda política catalana després d?anys dominats per l?independentisme. Els recents resultats electorals, amb els socialistes com la primera força a Catalunya, semblen recolzar aquesta perspectiva.

Cal destacar que, tot i que Puigdemont va criticar durament l'esdeveniment des del seu exili a Waterloo, ara els vots de Junts per Catalunya són crucials perquè Sánchez pugui mantenir el govern de coalició. Per tant, el matx d'aquest dissabte sens dubte se centrarà en aquest escenari i en la relació entre l'empresariat català i el partit de Puigdemont.