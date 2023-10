Replica al PP que el que "falleix la igualtat" són els seus pactes amb Vox i demana "prudència i mesura" al partit de Feijóo. EP

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha obviat les negociacions per a l'amnistia dels líders del 'procés' al primer míting que ha ofert després de rebre l'encàrrec del Rei d'intentar ser investit i ha preferit centrar-se a fixar les prioritats socioeconòmiques per a la nova legislatura, entre elles, la consecució de la "plena ocupació".

Durant la seva intervenció en un acte polític a Granada, el també líder del PSOE sí que ha reiterat que "qui vulgui aspirar a governar Espanya" ha de comprendre i assumir dues coses: "el pluralisme polític i la diversitat territorial".

Però el gruix del seu discurs ha girat al voltant dels seus objectius en matèria econòmica, laboral i social per a la nova legislatura ia deixar clar que Espanya no va votar el 23 de juliol per repetir les eleccions sinó que va donar un mandat per seguir treballant per “ quatre anys més d'avenços i convivència en el marc de la Constitució Espanyola".

"Això és el que farem", ha garantit, abans de replicar als líders del PP que l'acusen de trasbalsar amb la igualtat pels seus potencials pactes amb independentistes i nacionalistes que "la igualtat es garanteix aprovant el que ells voten sempre sistemàticament en contra al Congrés”, com pujar el salari mínim, revaloritzar les pensions i aprovar més recursos econòmics contra la violència masclista.

"PROFETES DE L'APOCALIPSI"



En aquest context, ha afegit que amb allò que es "falleix" i es "posa en qüestió" la igualtat és amb els pactes municipals i autonòmics del PP amb la "ultradreta". A més, ha demanat a la dreta "mesura i prudència" a les seves declaracions.

Així, els ha recriminat que diguin que "Espanya s'enfonsa" just la setmana en què les institucions comunitàries ha autoritzat 93.000 milions d'euros més dels fons europeus, que sostinguin que està "aïllada", quan Granada ha estat dos dies plena de mandataris internacionals, o que està "desacreditada", quan acaba de fer-se amb el Mundial del 2030.

També els ha retret que alertin que "Espanya es trenca" quan durant aquests últims cinc anys "tots i cadascun dels territoris d'Espanya han complert amb la Constitució". "I si hi ha un partit polític que incompleix la Constitució és el PP, bloquejant la renovació del Consell General de Poder Judicial. Home, una mica de prudència i de mesura", ha reblat.

"Als profetes de l'apocalipsi els dic que Espanya conviu, que Espanya avança i que Espanya compta més a l'escenari internacional i europeu gràcies a l'administració del PSOE", ha resumit.

PLE OCUPACIÓ



Amb la vista ja posada en el futur govern, que ha donat per fet, podrà constituir, Sánchez ha assegurat que, a més de consolidar tots els avenços en drets i en llibertats, d'aquesta última etapa, es fixa com a objectiu deixar de ser el "farolet" vermell" de la desocupació a la Unió Europa i passar l'actual taxa de desocupació del 12% a un 8%, és a dir, aconseguir la plena ocupació.

Entre les seves propostes per a la investidura, ha reiterat la seva intenció d'incloure a l'Estatut dels Treballadors, que cada any el salari mínim sigui del 60% del sou mitjà, així com que cada any es destinin 5.000 milions d'euros per omplir la guardiola de les pensions i “garantir la dignitat de la jubilació”.

L'habitatge també serà, ha avançat, un eix prioritari del seu programa d'investidura, ja que "el 70% de la desigualtat al nostre país porta causa de la impossibilitat d'accedir-hi", no només però sí particularment per part dels joves . "Doncs jo em comprometo en aquests propers anys a fer de l'habitatge allò que diu la nostra Constitució, un dret i no un bé impossible d'accés per a moltíssima gent del nostre país", ha afirmat.

I en matèria d‟igualtat de gènere, el president ha recuperat el seu compromís d‟aprovar una llei de paritat per garantir la presència de les dones en tots els àmbits de la societat espanyola.

ESPANYA, MUR ENFRONT DE LA ULTRADRETA



Sánchez ha aprofitat el míting per presumir que molts dels líders europeus que s'han reunit aquests dies a Granada, inclosos alguns conservadors, l'ha felicitat pel resultat de les eleccions, en la mesura que ha servit "per frenar la dreta" parasitada per la ultradreta". Segons Sánchez, el missatge que Espanya va traslladar al món amb aquesta decisió va ser "rotund, total i un orgull".

"Ha estat un exercici d'inspiració per a molts progressistes de tot el món i en particular a Europa que, per desgràcia, durant aquests darrers anys han vist avançar la ultradreta, ja sigui parasitant a la dreta o bé perquè han desplaçat a la dreta de les principals posicions a l'espai conservador a cadascuna d'aquestes nacions", ha abundat.

"Guanyar les eleccions el 23 de juliol passat a Espanya era fonamental per desequilibrar el joc de poder i per tant les polítiques a Europa durant els propers quatre anys. I què hi ha darrere d'aquesta lògica i aquest equilibri de poder? El que hi ha és política i una concepció de la societat ben tancada o bé oberta", ha conclòs.