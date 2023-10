Aina Vidal també adverteix al PSOE que aquesta legislatura serà pluripartidista i que no es pot considerar com una mera formalitat. EP

La portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha criticat que el PSOE està "arrossegant els peus" en tots els àmbits, tant amb la negociació per als avenços socials de la propera legislatura com amb la possible llei d'amnistia pel ' proceso', una matèria en què els socialistes hauran de donar la seva opinió públicament com ho farà aquest dimarts la seva formació.

Així mateix, la també dirigent d'En Comú Podem ha assegurat que l'amnistia "no és una qüestió de favors personals" a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o l'eurodiputat Toni Comín, sinó que afecta milers de persones i és una oportunitat per recuperar la "normalitat" a Catalunya. I ha insistit que tancar un acord en la matèria comporta la renúncia a la via unilateral.

També ha explicat en declaracions al programa 'Parlament' de RNE, recollides per Europa Press, que els comuns sempre han mantingut que el referèndum és el seu "horitzó polític" i que Catalunya pugui votar el seu "futur", tot i que ha deixat clar en al·lusió al independentisme que no cal endur-se a l'"autoengany", perquè aquesta possibilitat és un "camí lent" en què, a més, cal "prendre confiança".

SUMAR ÉS CLARA: L'AMNISTIA ÉS VIABLE



Vidal ha assenyalat que a Sumar estan convençuts de la viabilitat d'una llei d'amnistia i per això, amb "claredat" i "transparència", donaran a conèixer dimarts el dictamen sobre la mesura confeccionat per un grup d'experts "contrastat" en matèria penal i constitucional.

Qüestionada sobre les paraules del ministre de Presidència, Félix Bolaños, desmarcant-se del document de Sumar sobre la proposta d'amnistia, Vidal ha comentat que entén que el PSOE tindrà també els seus propis experts i elaboraran informes que es puguin sostenir, ja que al seu parer ho és important tenir diferents propostes al voltant d'aquesta eventual normativa.

D'aquesta manera, ha reivindicat que Sumar només vol "facilitar" aquesta tasca conjunta per avançar en una proposta, que haurà de "barrejar" criteris que esgrimen tant el PSOE com ERC Junts i altres formacions que apostin per l'amnistia.

"HI HA QUI HA ESCOLLIT NO EXPLICAR RES A NINGÚ"



Així, ha rebutjat absolutament que sigui contraproduent desgranar propostes en la matèria elaborades per juristes atès que "una cosa és l'opinió i una altra la ciència", convençuda que cal "escoltar" els experts. "Jo entenc que el PSOE pugui tenir una altra posició. Entenc que la seva obligació com a partit important per a aquest país és explicar-la públicament també quan sigui possible. I així farem també la resta", ha desgranat la dirigent de Sumar.

Després, ha llançat que "hi ha qui ha escollit no explicar res a ningú", però a Sumar opten per transparència i serietat en compartir amb la resta el plantejament sobre l'amnistia, conscient que serà un assumpte "complicat" de consensuar.

AVÍS AL PSOE: AQUESTA NO SERÀ UNA LEGISLATURA DE "TRÀMIT"



Alhora, ha advertit al PSOE que ha d'entendre que aquesta legislatura "serà pluripartidista" i retreu que, a banda de veure'ls "arrossegar els peus" en tots els àmbits, no percep els socialistes amb la "mateixa ambició" que Sumar de cara a la nova legislatura. "Crec que el PSOE pot tenir la temptació de creure's que aquesta és una legislatura de tràmit i aquesta no ho serà i no ho pot ser", ha emfatitzat.

També ha indicat que el desig de Sumar és que la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, pugui ser com més aviat millor però rebutja que ara s'hagi de fixar una data concreta per portar la seva candidatura al Ple del Congrés.

Tot i això, ha advertit el PSOE sobre l'error que seria donar per fet que compta ja amb determinats suports i tenir la mateixa actitud de l'anterior legislatura, que donava per segur vots a favor seu perquè l'alternativa de la dreta era "pitjor".

"No poden seguir pensant que els suports li cauran del cel pel fet que són el PSOE. Això no anirà així ni per part nostra ni tampoc per la resta de grups", ha aprofundit Vidal amb el marc de les negociacions per a l'acord de coalició i investidura com a teló de fons.

De nou sobre el referèndum, ha insistit que els 'comuns' ho tenen com a horitzó però que no es pot fer servir aquesta opció per tornar a provocar "frustració" a Catalunya.

"No volem tornar una altra vegada a viure el que ja vivim en un passat que ens va portar al que ens va portar. Ho hem de fer de forma honesta, no només a nivell entre partits, sinó també amb la població. Perquè hi hagi un referèndum necessitem reprendre confiança entre totes les parts i això ara mateix estem en construcció (...) Crec que això és un camí lent que es basa a seure, a parlar, a conèixer-se ia poder avançar en el futur", ha traslladat.

Per tant, ha rebutjat qualsevol plantejament d'unilaterialitat perquè una possibilitat de consulta primer hi ha d'haver un acord a Catalunya i després a la taula de negociació amb la resta de l'Estat.