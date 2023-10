La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern, Meritxell Serret, també ha condemnat l'atac i ha demanat el cessament de la violència que afecta la població civil a les dues parts del conflicte. EP

ERC, PSC i Junts han condemnat l'atac llançat aquesta matinada per les milícies del moviment islamista palestí Hamàs des de la Franja de Gaza, acompanyat d'una incursió dels seus efectius al territori d'Israel i que ha acabat amb la vida d'almenys 100 persones, i la CUP ha demanat la llibertat de Palestina.

En una publicació a X d'aquest dissabte, ERC ha demanat que cedeixin les hostilitats i que "Israel i Palestina han de poder viure com a dos Estats en pau i seguretat, i amb respecte als drets humans".

El PSC ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies i han ratificat “la necessitat de treballar per una pau justa i duradora a la regió”.

Per part seva, Junts ha titllat d'intolerable qualsevol violència contra la població civil i ha afegit que l'única solució al conflicte és "reconèixer el dret d'Israel a existir així com la urgència del diàleg per aconseguir la constitució de dos Estats".

La CUP, sense esmentar l'atac, ha defensat que el poble palestí "resisteix i lluita contra la misèria i la injustícia".

GOVERN

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha condemnat l'atac del moviment islamista palestí Hamàs des de la Franja de Gaza i ha lamentat "profundament" les víctimes que ha provocat l'atac i ha deixat fins ara uns 100 morts.

En una publicació a 'X' recollida per Europa Press aquest dissabte, el Govern ha demanat acabar amb la "violència que està tenint efectes devastadors, sobretot entre la població civil palestina i israeliana."

Serret ha mostrat el seu suport als "pobles d´Israel i Palestina" i ha demanat augmentar els esforços per garantir la pau i la convivència respectant els drets humans.