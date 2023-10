@EP

Societat Civil Catalana (SCC) ha preparat una manifestació per aquest diumenge 8 d'octubre a Barcelona, amb el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”. La protesta tindrà lloc a partir de les 12.00 hores del migdia i arrencarà des de la cantonada entre Passeig de Gràcia i Provença, davant de la Pedrera, i finalitzarà a la Plaça Catalunya, segons ha confirmat l'entitat a CatalunyaPress.



El primer bloc de la mobilització estarà reservat per als membres de lentitat, mentre que el seguiran tots aquells membres polítics que es presentin. En acabar la mobilització, hi haurà un escenari en què parlaran la presidenta de SCC Elda Mata, el vicepresident de l'entitat Àlex Ramos, també la jurista Teresa Freixes i l'exalcalde de La Corunya, Francisco Vázquez.





Una de les peticions importants que va recalcar Àlex Ramos és que no es fessin servir ni logos ni ensenyes de les diferents formacions polítiques, ja que es tracta d'una mobilització civil. Tot i això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha catalogat aquesta mobilització com a "anticatalanista", cosa a la qual ha contestat Elda Mata: "Mostra el seu desconeixement total del que és SCC".

Els qui acudiran a la manifestació seran els diferents líders polítics contraris a aquesta possible amnistia. Sense anar més lluny, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso , el líder de Vox Santiago Abascal , el president de la Junta d'Andalusia i del PP-A Juanma Moreno , i fins i tot l'expresident del Govern Mariano Rajoy va afirmar que faria tot el possible per anar-hi. Tot aquest bloc de polítics se situaran en un segon bloc, darrere dels representants de SCC i altres entitats civils afins, que portaran la pancarta sota el lema 'No en nom meu. Ni amnistia, ni autodeterminació”.

Ramos ha assegurat que aquesta manifestació "no va de sigles, sinó d'igualtat, de dignitat i de respecte a l'Estat de Dret".

Pere Aragonès, per part seva, ha apuntat que aquesta manifestació "no afectarà" les negociacions sobre la investidura, per la qual cosa tocarà estar atents a veure què desemboca aquesta mobilització.

El que SCC ha deixat clar és que hi acudiran persones de tot Espanya, ja que s'han organitzat busos perquè puguin venir de ciutats com Navarra, València, Madrid, Tarragona i Girona , entre d'altres.