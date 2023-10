La presidenta madrilenya va insistir que el que s'està intentant és inconstitucional i va subratllar el suport als catalans que defensen la unitat d'Espanya, emfatitzant el compromís amb Catalunya i el desig que el futur de la regió es decideixi entre tots els espanyols. EP

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retret al president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, que pugui pactar amb independentistes per investigar-se: "Per 7 vots ningú no pot canviar el destí d'una nació".

En declaracions aquest diumenge abans de la manifestació de SCC a Barcelona contra l'amnistia, també l'ha acusat de portar Espanya "un atzucac i d'una manera tirana".

"És un clam que el que estan pretenent és absolutament inconstitucional. Podran recargolar i interpretar la Constitució, podran recargolar les lleis, però aquí s'han comès greus delictes contra la unitat d'Espanya", ha insistit.

"No poden ara recargolar la veritat", ha dit, i ha assegurat que està amb els catalans que recolzen la unitat d'Espanya.

Ha destacat que ha estat 9 cops a Catalunya des que és presidenta, que Barcelona és meravellosa i que el seu futur s'ha de decidir entre tots els espanyols.