L'aprovació d'una llei d'amnistia és el principal escull per a la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que necessita el suport dels independentistes. L'expresident català i dirigent de Junts Carles Puigdemont va exigir que la norma s'aprovi abans de votar a favor del PSOE, però el calendari hi juga en contra. Els terminis són molt ajustats per completar el procediment ia més la majoria del PP al Senat pot forçar el retard.

Tot i que l'ala socialista del Govern encara no ha concretat en què consistiria l'acord sobre l'amnistia, les negociacions amb ERC i sobretot amb Junts estan en marxa, tal com va indicar el president del Govern en funcions aquesta setmana a Granada.

A més, Sánchez ha indicat que el PSOE fixarà la seva posició sobre aquest assumpte després de completar la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, una vegada que les formacions polítiques hagin expressat les seves condicions a les reunions formals.

La ronda de contactes es prolongarà durant tota la setmana que ve, així que fins aleshores no es coneixerà, negre sobre blanc, quins són els plans dels socialistes. En aquest moment amb prou feines quedaran sis setmanes de marge perquè se celebri la investidura de Sánchez, que té com a límit el 27 de novembre. En cas contrari, es dissoldrien les Cambres i hi hauria repetició d'eleccions generals el 14 de gener.

POT REGISTRAR-SE I QUE LA TAULA DE LLUM VERDA



Amb aquest calendari tan ajustat, les possibilitats de completar tot el tràmit parlamentari que requereix aprovar una llei d'amnistia abans que els diputats es reuneixin al Congrés per decidir si Sánchez segueix a La Moncloa és mínima. Més probable és que es pugui fer algun pas, és a dir, que es registri una iniciativa i la Mesa del Congrés faci el vistiplau perquè es debati.

Això ja seria una fita important i posaria de manifest el canvi de posició del PSOE respecte a l'amnistia, perquè el 2021 ERC, Junts, la CUP i el PDeCat van presentar a la Cambra Baixa una proposta per amnistiar els delictes del procés i el PSOE va votar en contra d'admetre-la a tràmit. De fet, els lletrats del Congrés la van titllar d'inconstitucional i el PSOE, juntament amb el PP i el Vox, va estar d'acord.

Apurant molt els terminis, fins i tot podria arribar a celebrar-se durant les setmanes prèvies un primer debat sobre la llei d'amnistia, però encara quedarien diversos passos del procediment parlamentari per endavant. Un d'ells, l'aprovació de la llei al Senat, més que improbable amb la majoria absoluta del PP a aquesta Cambra.

EL PP POT DEMANAR INFORMES I RETORNAR-LA AL CONGRÉS



La seva negativa no és impediment per tirar la llei endavant, però alenteix el procés perquè pot demanar informes jurídics i si es nega a aprovar-la obliga que la norma torni al Congrés i sigui tornada a validar una setmana després. Per tant, el més probable és que la llei d'amnistia als implicats en el procés o l'equivalent que emani de les negociacions entre el PSOE i els independentistes vegi la llum després que Sánchez sigui reelegit.

Hi ha altres arguments en contra de l'aprovació exprés de l'amnistia, per exemple, que el PSOE no vol esgotar fins al final l'elecció de Sánchez. Tot i que la data límit és el 27 de novembre els socialistes insisteixen a tenir nou Govern "com més aviat millor".

A més, altres dirigents de la coalició com Jaume Asens (Sumar), al corrent de les negociacions amb Puigdemont i acompanyant de la vicepresidenta en funcions Yolanda Díaz en el seu viatge a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident, ha assenyalat que una aprovació abans de la investidura seria "gairebé impossible" per manca de temps.

DEROGACIÓ DE LA SEDICIÓ EN CINC SETMANES



En tot cas, les normes del Congrés no taxen tots els terminis i el ritme de tramitació de les lleis sempre depèn de les majories a les Cambres i als seus òrgans de govern. De fet, hi ha precedents propers de tramitacions exprés a demandes de l'independentisme, com la supressió del delicte de sedició o més recentment, l'ús de les llengües cooficials al Congrés.

La llei orgànica per la qual es va suprimir el delicte de sedició, es va registrar un 11 de novembre del 2022 i va ser aprovada en poc més d'un mes. Es va registrar com a proposició de llei orgànica, que en ser iniciativa dels grups parlamentaris permet estalviar la petició d'informes al Consell d'Estat o al Consell General del Poder Judicial.

Després ve el torn de la qualificació de la Mesa. Tot i que la llei d'amnistia no va superar aquest tràmit el 2021, ara pot ser diferent, ja que el criteri dels serveis jurídics no és de compliment obligat i la decisió sempre és política.

De la taula del Congrés s'envia a Moncloa perquè el Govern del vistiplau al debat en un termini de 30 dies. D'aquesta manera, pot exercir la seva capacitat de veto per motius pressupostaris, si considera que suposaria un excés de despesa excessiva o minva d'ingressos. En el cas de la sedició, el Govern va enviar llum verda en només 24 hores.

El PSOE i Sumar, amb els seus socis, també poden fer valer la majoria absoluta per imposar la tramitació pel procediment d'urgència, que escurça els terminis a la meitat, i així accelerar-ne el debat i l'aprovació al Ple de la Cambra.

Com que es tracta d'una llei orgànica, requereix majoria absoluta, que són els vots que van reunir els socialistes per fer presidenta del Congrés Francina Armengol. Finalment del Congrés aniria al Senat, on el PP pot alentir el procés, encara que tornaria a tornar al Congrés per a la seva aprovació definitiva.