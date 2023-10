Feijóo ha qualificat aquesta situació com una "cacicada impròpia d'una democràcia" i ha emfatitzat la necessitat de defensar la igualtat davant de la llei i la paraula donada. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat aquest diumenge a la manifestació de SCC a Barcelona contra l'amnistia criticant l'absència del PSOE: “El que falta és el Partit Socialista, que fa un negoci, i el negoci és la Presidència del Govern, després de perdre, per 7 vots independentistes”.

En declaracions abans de començar la marxa, ha dit que l'acte reuneix gent d'opinions diferents però que sí que coincideixen a dir "sí a la llibertat dels ciutadans, sí a la paraula donada, sí a la política amb principis, sí a la Constitució, sí a l'Estatut i sí a tots els catalans que han estat abandonats pel Partit Socialista”.

"No es tracta d'una amnistia que busqui la reconciliació. El que busca exclusivament és la Presidència del Govern" i una transacció de 7 vots per a la investidura, cosa que ha titllat d'involució i decisió reaccionària.

"CACICADA IMPRÒMPIA D'UNA DEMOCRÀCIA"



També ho ha qualificat de "cacicada imprompia d'una democràcia", i ha insistit que la immensa majoria d'espanyols rebutja aquest tipus de negocis, ha dit textualment.

"Transaccions econòmiques no, igualtat davant de la llei sí", ha afegit, i ha afirmat que va a Barcelona a traslladar el seu compromís amb una societat de ciutadans lliures i iguals.

Davant d'ells, "no hi pot haver una elit política privilegiada: uns perquè puguin arribar a la presidència del Govern d'Espanya després de perdre les eleccions, i altres, per posar preu a la seva situació jurídica i personal".

LA PRESÈNCIA D'ABASCAL



En preguntar-li si evitarà la presència del líder de Vox, Santiago Abascal, a la mateixa manifestació, o el saludarà, ha respost que ell acudeix com un ciutadà més i no per liderar un partit, sinó per creure en la democràcia: "Ni busco ni evito fotos. Jo al que vinc és a defensar la igualtat dels ciutadans".

"Si es coincideix o no es coincideix amb altres ciutadans que pensen de manera diferent és un fet no significatiu", ha afegit.