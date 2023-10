Segons les dades facilitades per Societat Civil Catalana (SCC), s'han congregat aquesta xifra aquest diumenge a la manifestació que han convocat sota el lema 'No en nom meu. Ni amnistia ni autodeterminació'. EP

La marxa té com a motiu principal la preocupació sobre la possibilitat que el president en funcions, Pedro Sánchez, negociï una amnistia per als líders independentistes catalans enjudiciats i l'opció d'un referèndum d'autodeterminació.

Algunes de les peticions dels participants a la manifestació contra l'Amnistia/ @CatPress

La massiva marxa, que va començar puntualment a les 12:00 a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Provença, es va dirigir la Gran Via de la Ciutat Comtal.

La presidenta de SCC, Elda Mata, ha emès una advertència contundent, sostenint que atorgar l'amnistia que els independentistes reclamen i permetre un referèndum d'autodeterminació seria una "burla" i posaria en risc l'Estat de dret a Espanya. En conseqüència, Mata ha instat els catalans i la resta d'espanyols a unir-se a aquesta manifestació per expressar el seu rebuig a aquestes propostes.

Les consignes a Pedro Sánchez i el PSOE han estat contínues/ @CatPress

La protesta ha comptat amb la presència de destacades personalitats, com l'exalcalde de La Corunya, Francisco Vázquez, i la catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixes, que s'han dirigit a la multitud des d'un escenari ubicat al final del recorregut a la Plaça Catalunya.

El que fa especial aquesta manifestació és el seu caràcter "civil i transversal", ja que ha aconseguit reunir ciutadans de diversos espectres polítics, tots units per la preocupació que els independentistes amb acusacions de pròfugs de la justícia rebin l'amnistia del Congrés de els Diputats.

La presència de la bandera espanyola al costat de la catalana ha estat la nota que es repetia durant tota la manifestació/ @CatPress

A més de la societat civil, líders polítics com el president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, i el líder de Vox, Santiago Abascal, hi han participat i han subratllat, per separat, la importància de defensar la legalitat vigent i han rebutjat rotundament l'amnistia i l'autodeterminació com a propostes inconstitucionals.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també es va unir a la manifestació i va expressar el seu rebuig a qualsevol pacte de Pedro Sánchez amb els independentistes, afirmant que "per set vots ningú no pot canviar el destí d'una nació".

El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha pronunciat abans de l'inici de la marxa i ha assegurat que l'amnistia i l'autodeterminació "són sobre la taula". Va denunciar que aquestes accions representen una "agressió al poble honrat que paga impostos i respecta les lleis", i va prometre oposar-se vehementment a qualsevol acord d'aquest tipus.

Ignacio Garriga líder de Vox a Catalunya s'ha fet fotos amb tots aquells que els ho han demanat /@CatPress

La manifestació ha congregat una diversitat de veus en oposició a l'amnistia i el referèndum d'autodeterminació a Catalunya, convertint-se en un esdeveniment social i polític de gran rellevància que probablement impactarà en el debat polític tant a Catalunya com a tot Espanya.

DISCURS FINAL DE MATA



La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha assegurat que l'amnistia i l'autodeterminació són un "atemptat contra la democràcia i els fonaments de la convivència" i que la seva entitat defensarà sense defallir els valors de la democràcia.



Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs al final de la manifestació que ha convocat SCC a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació, acompanyada en l'escenari pel vicepresident de SCC, Álex Ramos; la catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes i el exalcalde de la Corunya Francisco Vázquez.



Ha cridat a "tornar a la senda de la concòrdia" i ha dit que per a fer-ho és necessari voluntat, treballar, aprendre de la Història i aprofitar l'experiència, al·legant que els pobles que no aprenen de la història estan condemnat a repetir errors.



Mata ha defensat que aquesta manifestació és "un potent altaveu contra l'amnistia i l'autodeterminació", un acte que no va de partits ni d'esquerres o dretes, sinó de reivindicar l'esperit de la Transició.



PERIODISTES INCREPATS



Al final de la manifestació, alguns participants han increpat a periodistes de TVE, TV3 i La Sexta quan intentaven connectar en directe, cridant-los 'covards' i 'manipuladors'.



L'acte ha acabat amb 'El cant de la Senyera', l'himne d'Espanya, el de la Unió Europea i la cançó 'Resistiré', del Duo Dinàmic.

EL PSOE FIXARÀ LA SEVA POSICIÓ SOBRE L'AMNÍSTIA DESPRÉS DE COMPLETAR LA RONDA DE CONTACTES AMB TOTS ELS PARTITS EXCEPTE VOX

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, intervé durant la Festa de la Rosa del PSC, a la Pineda de Gavà

El president en funcions, Pedro Sánchez, ha anunciat prèviament que el PSOE fixarà la seva posició sobre l'amnistia després de completar la ronda de contactes amb els grups parlamentaris, una vegada que les formacions polítiques hagin expressat les condicions a les reunions formals. Els terminis són ajustats, ja que la investidura de Sánchez té com a límit el 27 de novembre. En cas contrari, es dissoldrien les Cambres i hi hauria repetició d'eleccions generals el 14 de gener, cosa que complica encara més la possibilitat de completar el procediment parlamentari necessari per aprovar una llei d'amnistia abans de la investidura.

La majoria del PP al Senat també podria forçar retards en el procés, ja que aquesta càmera pot demanar informes jurídics i, si es nega a aprovar la llei, obligaria que la norma torni al Congrés i sigui tornada a validar una setmana després. Per tant, és més probable que la llei d'amnistia vegi la llum després que Sánchez sigui reelegit.

Tot i això, els terminis i les possibilitats d'aprovació exprés de l'amnistia encara són incerts i dependran de les majories a les Cambres i als seus òrgans de govern. Cal esmentar que hi ha precedents de tramitacions exprés al Congrés, com la supressió del delicte de sedició el 2022, que es va registrar l'11 de novembre i va ser aprovada en poc més d'un mes.

DADES GUÀRDIA URBANA

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 50.000 persones els assistents a la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) d'aquest diumenge contra una possible llei d'amnistia, segons fonts municipals.

La capçalera de la manifestació, amb la presidenta de SCC, Elda Mata, ha portat una pancarta amb el lema 'No en el meu nom. Ni amnistia, ni autodeterminació'.

La marxa ha començat sobre les 12.05 en el Passeig de Gràcia amb el carrer Provença i ha avançat fins a Gran Via, on s'han realitzat els discursos.

Per a molts la bandera espanyola ha de seguir al costat de la bandera catalana/@CatPress