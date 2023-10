La ministra Díaz, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Dimarts a les 7 de la tarda 10 d'octubre, Sumar presentarà el dictamen de 20 juristes que argumenta l'encaix constitucional d'una possible amnistia per als líders independentistes catalans . Això passa un dia després que la categoria del dictamen es reduís a ser considerat una "eina de treball" i una "reflexió acadèmica" no vinculant, diferent de la iniciativa legislativa que canalitzarà l'amnistia.

L'esdeveniment, anunciat per la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, es farà a l'Ateneu Barcelonès. Díaz no prendrà la paraula a l'esdeveniment, ja que al seu lloc, les intervencions seran realitzades per alguns dels juristes que van elaborar el dictamen.

Sota el lema Amnistia. Una oportunitat per avançar , es presentaran al?escenari el jurista i negociador principal de Sumar amb els independentistes, Jaume Asens; l'advocada Mercè Claramunt; el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo; el professor de Dret Constitucional i exletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urias; la professora d´Història Medieval de la Universitat de Barcelona Rosa Lluch; el catedràtic de Dret Penal Nicolás García Rivas i la catedràtica de Dret Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán.

És important destacar que, després de diverses setmanes en què Díaz i altres portaveus de Sumar es van referir als treballs d'aquest equip de juristes, dilluns Ernest Urtasun va reduir l'abast del dictamen a ser una "eina de treball" diferent de la proposta legislativa que el grup parlamentari presentarà per si mateix o, més probablement, en col·laboració amb altres formacions després de les negociacions.

En una conferència de premsa, Urtasun ha afirmat que "cap de les informacions publicades" des de divendres sobre el dictamen "reflecteix el contingut final del document", ja que encara s'estan fent ajustaments i s'espera que es finalitzi l'endemà. A més, ha assenyalat que el seu paper es limita a proporcionar consideracions sobre l'encaix constitucional d'una mesura com aquesta, per ajudar Sumar a "presentar la proposta legislativa que hem de tirar endavant".